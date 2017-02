Strach a smutek nad KLDR. Přítel popsal poslední debatu s bratrem Kima

Anthony Sahakian se s Kim Čong-namem několikrát sešel během jeho poslední návštěvy Švýcarska. „Měl strach. Nebyl to takový ten všeobjímající strach, myslím si ale, že byl paranoidní. Byl politicky významným člověkem. Měl obavy, což je pochopitelné,“ popisuje jedno z posledních setkání s Kimem.

Dnes čtyřiačtyřicetiletý Sahakian se s Kim Čong-namem poprvé setkal před více než třiceti lety během studií ve Švýcarsku, píše list The Guardian. Třídě byl Kim představen jako syn velvyslance. „Tehdy jsme neznali rozdíl mezi Severní a Jižní Koreou. Kim byl přátelský, milý a štědrý. Měl rád život,“ vzpomíná Sahakian.

Že Kim nebude synem obyčejného velvyslance, se ukázalo ve chvíli, kdy se před přáteli začal chlubit zbrusu novým luxusním mercedesem. V té době mu bylo pouhých patnáct let.

Po studiích se přátelství Kima a Sahakiana na dlouho přerušilo. Kim se vrátil domů do KLDR. Ve své vlasti se však cítil odříznutý od světa. V roce 2001 odcestoval na falešný pas do Japonska, hned po příletu byl však zadržen a deportován do Číny. Od té doby žil v exilu, převážně v Macau a Singapuru. Do politiky se příliš nemíchal, v roce 2011 však poskytl rozhovor japonskému novináři Jodži Gomimu. V rozhovoru kritizoval předávání moci v KLDR.

Soucit se severokorejským lidem

Poté, co se vedení země ujal jeho bratr Kim Čong-un, tušil, že poklidné žití v zahraničí pro něj skončilo. Sahakian tvrdí, že se jeho kamarád z dětství snažil být co nejméně na očích. „Byl smutný z toho, co se v KLDR děje. Soucítil s tamními lidmi. Zároveň s tím nemohl nic dělat,“ popisuje Sahakian. V KLDR v té době probíhaly čistky na nejvyšších politických postech. Jejich obětí se stal i strýc Kima Čang Sen-tek (psali jsme zde).

Čas od času prý Kim myslel na návrat do KLDR. Coby nejstarší syn Kim Čong-ila se nevyhýbal ani myšlence, že by jednou stanul v čele KLDR. Zároveň však podle Sahakiana tušil, že k takovému kroku mu chybí „charakter nebo vůle“. Jednoduše řečeno, Kim nebyl monstrum, jak dodal Sahakian.

Podle mnoha svědectví v exilu holdoval hazardu, alkoholu a ženám. Sahakian však tvrdí, že Kim byl vždy „slušným člověkem“. „Možná si dopřával hazardu. Možná ho nachytali opilého. Měl rád ženy, ale co je na tom špatného?“ ptá se. Kim se kamarádovi svěřil, že by nikdy nepřijal peníze od severokorejského režimu. Až do roku 2012 přitom žil z „kapesného“, které na jeho účet proudilo z KLDR (více zde).

V chudobě následně Kim rozhodně nežil, bezmezného luxusu si však také nedopřával. Když například přicestoval do Ženevy, ubytování si hledal přes službu AirBnB.

Strasti každodenního života byly pro Kima problém. „Představte si ten neskutečný tlak na psychiku. Jaké jsou vaše schopnosti coby syna diktátora? Co můžete dělat? Jít pracovat pro Goldman Sachs? Nebylo to pro něj vůbec jednoduché,“ popisuje Sahakian.

Cestování pod dohledem

Kvůli rodinným vazbám Kim nemohl svobodně cestovat. Vždy prý musel informovat úřady v cílové destinaci před příletem. I přesto často létal po světě.

Kdo přesně vydal příkaz k vraždě Kima, si Sahakian neodvažuje odhadovat. Myslí si však, že se nemuselo jednat o přímý rozkaz současného vůdce KLDR. Nevylučuje, že za vraždou mohou stát vysoce postavení severokorejští generálové. „V náladě, jaká tam panuje, chtěl možná někdo potěšit vůdce a zašel příliš daleko,“ míní.

Kim Čong-nam zemřel minulý týden v pondělí na letišti v Kuala Lumpur. Podle dosavadního vyšetřování byl zřejmě otráven. Smrtící látku mu do obličeje nastříkala mladá žena. V souvislosti s útokem policie zadržela dvě ženy s vietnamským a indonéským pasem, přítele jedné z nich a také občana KLDR. Po dalších čtyřech podezřelých severokorejských mužích ve věku mezi třiceti a padesáti lety, kteří podle policie ze země uprchli, malajsijské úřady pátrají.