Kim se chystá zavraždit svého strýce v Praze, spekulují v Soulu

Česká vláda se podle deníku o bezpečnost Kim Pchjong-ila začala zajímat poté, co na letišti v Kuala Lumpur podlehl atentátu Kim Čong-nam, bratr severokorejského diktátora Kim Čong-una (více zde). Česká rozvědka údajně nyní shromažďuje informace o schůzkách severokorejského velvyslance a lidech pohybující se v jeho okolí.

Kim Pchjong-il je strýcem Kim Čong-una. Vedení zastupitelského úřadu v Praze se ujal v lednu 2015, kdy od něj prezident Miloš Zeman převzal pověřovací listiny. Ve funkci je prý ale téměř neviditelný. „Zdá se, že se vyhýbá pozornosti a kromě přejíždění mezi svojí oficiální rezidencí a ambasádou nic nedělá,“ uvedl zdroj listu. Kim Pchjong-il se také prý téměř nestýká s ostatními diplomaty pobývajícími v Praze.

Za další terč severokorejských zabijáků ho v úterý označil například web Hong Kong 01. Upozornil při tom, že Kim Pchjong-ilova matka nebyla právoplatnou manželkou zakladatele severokorejské vládnoucí dynastie Kim Ir-sena, stejně jako matka Kim Čong-nama byla pouhou milenkou druhého vůdce totalitního režimu Kim Čong-ila.

Japonský list Asahi Šimbun minulý týden přinesl informaci o letácích propagujících Kim Pchjong-ila jako vůdce severokorejské exilové vlády, které na území KLDR pomocí balonů posílají jihokorejští aktivisté. Emigranti, kteří o vznik exilového kabinetu usilují, údajně uvedli, že Kim Pchjong-ila v Praze kontaktovali a pokusili se ho získat ke spolupráci. Jihokorejský deník Čoson ilbo na počátku února uvedl, že severokorejský režim na Kim Pchjong-ila nasadil špióna.

Jsou to jen spekulace, soudí koreanista

Severokorejská ambasáda sídlí v pražském Veleslavíně. Policie v posledních dnech bezpečnostní opatření v okolí zastupitelského úřadu neposilovala. „Nemáme informace o žádném hrozícím nebezpečí,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí policejního prezidia Iveta Martínková.

Koreanista Petr Bláha považuje zprávu jihokorejského deníku spíš za spekulace. „Pokud by se Kim Pchjong-il skutečně obával o život, tak by nezůstával v diplomatických službách,“ domnívá se Bláha. Severokorejský diplomat by podle něj měl možnost prostřednictvím českých úřadů požádat o ochranu například Spojené státy nebo Jižní Koreu.

Kim Pchjong-il byl podle médií od konce 70. let v podstatě v exilu na různých diplomatických postech v Evropě, aby nemohl zasahovat do politiky v KLDR. U svého otce, který v KLDR vládl od 40. let do roku 1994, údajně upadl v nemilost kvůli svému nevázanému životnímu stylu.

Spekuluje se, že díky velké fyzické podobnosti s otcem, jehož obyvatelé KLDR stále považují za poloboha, je pro severokorejskou vládu politickou hrozbou. Před nástupem na úřad v Praze byl sedmnáct let velvyslancem v Polsku.

Kim Pchjong-ila přivítal v ČR prezident Miloš Zeman v lednu 2015: