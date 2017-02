Odtajněno. Kimova bratra zabila smrtící neurotoxická látka VX

Vyšetřovatelé již dříve uvedli, že bratr severokorejského vůdce Kim Čong-nam byl s největší pravděpodobností otráven jakousi jedovatou látkou, která mu byla nastříkána do obličeje, když v Kuala Lumpuru čekal na svůj let zpět do Macaa, kde dlouhodobě žil. Na letišti ho dle kamerových záznamů měly napadnout dvě ženy (psali jsme zde).

VX je extrémně smrtící neurotoxická látka, je bezbarvá a bez zápachu. Používá se jako chemická zbraň. Nebezpečná je pro dýchací orgány a v práškové podobě poškozuje kůži. Způsobuje křeče a smrt udušením. Na zabití stačí deset miligramů látky v práškové podobě.

Případ vyvolal diplomatický spor mezi oběma zeměmi. Jižní Korea z atentátu obvinila severokorejské agenty. Pchjongjang obvinění odmítá a prohlásil, že malajsijské vyšetřování vraždy je plné pochybností. Požaduje, aby tělo bylo okamžitě předáno KLDR.