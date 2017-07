Zvoní koalici KDU-ČSL a STAN umíráček? Lidovci z ní chtějí vycouvat

„Ráno přišlo předsednictvo KDU na koaliční jednání s tím, že dojde k ukončení koaliční smlouvy a že nás zvou na své kandidátky,“ sdělil ve středu po setkání stran europoslanec Stanislav Polčák z hnutí Starostové a nezávislí serveru Lidovky.cz.

Lidovci tyto informace potvrdit nechtějí. „Nebudu komentovat žádné spekulace,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz Pavel Bělobrádek. „Koaliční smlouva stále platí,“ dodal. Na svém twitterovém účtu Bělobrádek na jeden z dotazů reagoval: „Doufám, že se STAN budeme spolupracovat nejen v letošních volbách.“

Reakci šéfa STAN Petra Gazdíka na možný rozpad koalice zjišťujeme.



O možném konci koalice se údajně spekuluje už několik týdnů (psali jsme zde). Přehodnotit koaliční spolupráci radí i bývalý šéf lidovců a senátor Jiří Čunek. „Společně se potopit není žádná volební strategie, takže určitě jim budu radit, aby nedali na dojmy, ale na racionální úvahu,“ řekl iDNES.cz (co ještě Čunek KDU-ČSL radí si přečtěte zde).



Důvodem rozporů a případného rozchodu mají být především volební průzkumy veřejného mínění, které koalici KDU-ČSL se STAN potřebných deset procent nepředpovídají. Pokud by každá strana kandidovala zvlášť potřebovala by pro vstup do Poslanecké sněmovny procent pouze pět. Stejný počet procent by stačil i v případě spolupráce stran, kdy by pravděpodobně vznikla kandidátka křesťanských demokratů s podporou Starostů. To však hnutí STAN odmítá.



„Vedení KDU se snaží přesvědčit STAN, že je lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, ale Starostové jsou tvrdohlaví a jednoznačně odmítají. A jelikož je nejsou schopní přesvědčit, hovoří se o scénáři rozchodu,“ uvedl Lidovým novinám nejmenovaný zdroj blízký vedení KDU-ČSL.



Lidovci se Starosty se poamlu dostávají do časové tísně, protože termín pro odevzdání kandidátek pro podzimní volby do Poslanecké sněmovny vyprší v polovině srpna.