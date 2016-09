Kde je Melania? Americký tisk dumá, kam zmizela Trumpova manželka

Hillary Clintonová i Donald Trump mají teď nabitý diář a snaží se co nejvíce ukazovat na veřejnosti. Bývá zvykem, že partneři prezidentských kandidátů jezdí s nimi a snaží se pomoct, jak jen mohou. Ukazují se na mítincích i v televizi, dávají rozhovory, vychvalují své partnery a prakticky nepřetržitě se usmívají. To však neplatí pro manželku newyorského magnáta Melanii, která byla v posledních týdnech k vidění jen velmi sporadicky.

VIDEO: Trumpová prý svůj projev okopírovala od Obamové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jejím posledním veřejným vystoupením byl projev na konventu republikánů na konci července (více zde). Po něm se však ukázalo, že Melania část svého projevu okopírovala od manželky současného prezidenta Michelle Obamové a její plagiátorství bylo probíráno v médiích po celém světě (více zde).

Přestože vinu za okopírovaný projev vzala na sebe členka Trumpova volebního štábu, stáhla se Melania mimo světla kamer.

Bývalá modelka si na svou novou „kariéru“ těžko zvykala už v primárkách. Přesto bylo podle listu The Washington Post vidět, že se snaží.

Sem tam se objevila po boku manžela na shromážděních během primárek. Po únorovém vítězství Donalda Trumpa v Jižní Karolíně si dokonce vzala mikrofon a řekla fanouškům, že její manžel bude „ten nejlepší prezident“.

Poskytla také několik rozhovorů, ve kterých horlivě bránila svého muže, který je často kritizovaný za rasistické, sexistické či populistické názory.

Sociální sítě začala využívat k obraně

Po konventu se však všechno změnilo. Sociální sítě, které Melania dřív využívala na sdílení fotek luxusního šatníku nebo života newyorské smetánky, začala využívat jen k jedinému účelu - obraně.

Kromě plagiátorství si ji totiž tisk vzal do hledáčku i kvůli dalším věcem. Začali se do ní trefovat kvůli lživým informacím na jejích oficiálních stránkách, kde měla Melania napsáno, že dodělala vysokou školu architektury a designu - školu však nedokončila. Její stránky byly obratem přesměrovány na web Trumpovy nadace a Melania přes Twitter napsala, že stránky „neodrážely její současné obchodní a profesní zájmy.“

Tisk Trumpovu manželku obviňoval, že neměla řádné vízum v USA, když pracovala v 90. letech v USA. Trump sliboval, že Melania všechno vysvětlí na tiskové konferenci. Místo toho se jeho manželka pokusila očistit jméno zkopírováním prohlášení imigrační služby na Twitteru, podle kterého imigrační úřad prohlašuje zprávy o údajné ilegální pracovní činnosti Trumpové za „zcela nepodložené“.

Když bulvární deník The Daily Mail přinesl v srpnu zprávu o tom, že se Trumpová v 90. letech v New Yorku částečně živila jako placená společnice a poskytovala sexuální služby, odpověděla Melania žalobou. Možná budoucí první dáma USA po deníku požadovala 150 milionů dolarů za poškození pověsti. Daily Mail ze svého webu poté zprávu odstranil.

Melania však všechno řeší přes sociální sítě a písemná prohlášení. Lidem se neukazuje a na Twitteru se tak začaly šířit hashtagy #WhereisMelania (kde je Melania) a #FreeMelania (osvoboďte Melanii). Lidé sdílí své rozčarování z toho, že se možná budoucí první dáma zdržuje veřejných vystoupení.

Třetí manželka Donalda Trumpa se po dlouhých sedmi týdnech objevila poprvé na veřejném vystoupení manžela až minulý týden na národním bezpečnostním fóru v New Yorku. V sobotu pak byla, jak připomíná agentura AFP, také na pohřbu konzervativní političky Phyllis Schlaflyové. Na výročí událostí 11. září se však už nechala slyšet, že čas tráví se svou rodinou.

Když se jí přitom v roce 1999 ptali reportéři, jaká by byla první dáma, odpověděla, že by chtěla být „jako Betty Fordová nebo Jackie Kennedyová“ a slibovala, že by svého manžela určitě podpořila. Nyní méně než dva měsíce do voleb přitom místo po boku manžela nechává prázdné.