První gentleman? Američané řeší návrat Billa Clintona do Bílého domu

Když v roce 2001 předával Oválnou pracovnu v Bílém domě Georgi W. Bushovi, měl za sebou Bill Clinton osm let vládnutí, v nichž se střídaly úspěchy v ekonomice, sporná rozhodnutí v zahraniční politice i skandály. Sexuální aféra s Monikou Lewinskou ho málem stála kariéru, ale i tu nakonec přestál.

V pátek oslavil 42. prezident Spojených států sedmdesátiny s vidinou, že by se do Bílého domu mohl vrátit. Tentokrát však ve zcela jiné roli. Měl by se stát „prvním mužem“ USA. Agentura AFP přitom poznamenává, že zatím vlastně vůbec není jasné, co taková role obnáší.

„Formálně či z hlediska zákonů by byla jeho role stejná, jakou měla jeho manželka, když byl prezidentem on - plnil by reprezentativní funkci. Také bývá tradicí, že si manželky prezidentů vyberou nějaký společenský problém, na který se snaží upozornit, nebo ho nějak řešit. Michelle Obamová se soustředila na nadváhu u nejmenších Američanů, Laura Bushová zase na negramotnost a vzdělávání dětí. Dá se čekat, že by si něco takového vybral i Bill Clinton,“ řekl iDNES.cz politolog Jiří Pondělíček z Katedry severoamerických studií Fakulty sociálních věd UK.

Vášnivý čtenář i saxofonista William Jefferson Clinton se narodil 19. srpna 1946 v městečku Hope v Arkansasu. Jeho otec zahynul tři měsíce před Billovým narozením při autohavárii, matka se později znovu provdala za obchodníka s auty Rogera Clintona. V mládí hrál v kapele, zpíval a chtěl být muzikantem. Až do té doby, než v roce 1963 sedmnáctiletému mladíkovi při jeho návštěvě Bílého domu podal ruku samotný John Fitzgerald Kennedy. Vzdělání Clinton získal na Georgetownské univerzitě (mezinárodní vztahy), v Oxfordu a na Yaleově univerzitě (práva), kde poznal i svoji pozdější manželku. První zkušenosti v politice získal v roce 1972, kdy v Texasu vedl předvolební kampaň prezidentského kandidáta George McGoverna. V roce 1976 byl zvolen ministrem spravedlnosti státu Arkansas, o dva roky později se stal jeho guvernérem. Ve funkci zůstal s dvouletou pauzou až do svého zvolení prezidentem USA. Vášnivý čtenář a hráč golfu, se v roce 2004 podrobil operaci srdce, při níž mu byl voperován čtyřnásobný by-pass. Clintonovi mají dceru Chelsea (36) a dvě vnoučata - Charlotte a Aidana. Politik, který obdržel český Řád Bílého lva, navštívil Česko několikrát. Památný byl zejména jeho pobyt v roce 1994, kdy si obyvatelstvo získal mimo jiné hrou na saxofon v Redutě. Vřelé vztahy pojily Clintona s Václavem Havlem. Společně s manželkou se účastnil také jeho pohřbu v katedrále sv. Víta v roce 2011. Zdroj: ČTK

Zatím se však americká média nemohou ani shodnout, jak mu vlastně v případě zvolení Clintonové říkat. Bude to „první gentleman“, „první muž“ či „první druh“? Tuto otázku položil Clintonové loni i moderátor Jimmy Kimmell. „První chlápek. První druh. První gentleman. Nejsem si jistá,“ přemýšlela sama Clintonová.

Clinton o své možné budoucí roli žertuje a říká, že chce „vyrvat ze sevření žen roli prezidentského partnera“. V jednom rozhovoru řekl, že by mu místo „první muž“ měli říkat „Adam“, odkazoval tím na biblického prvního muže. Podle něj všichni žijí v přesvědčení, že první dámou musí být žena, což je stereotyp, který by chtěl prolomit.

Clintonovi se v kampani snaží vystupovat jako silný manželský pár, který se vyrovnal s minulostí. Ačkoliv se republikáni do jejich manželství a Billovy nevěry trefují, podle Pondělíčka by stará aféra se stážistkou Lewinskou neměla volby nijak poznamenat. Clintonová by na ní paradoxně mohla nahnat body.

„Ona v tom příběhu nevěry byla obětí. To, jak se zachovala, se v tradičních amerických a rodinných hodnotách bere jako chvályhodné. Ona udržela rodinu pohromadě a nevěru skousla,“ uvažoval Pondělíček.

Jak velký vliv bude mít?

Bill Clinton se mezitím už měsíce chystá na svou možnou budoucí roli prvního muže. Podle AFP neměl už delší dobu žádnou přednášku, ačkoliv je jedním z nejlépe placených řečníků na světě. Bývalý prezident se nyní plně soustředí na manželčinu kampaň, ve které už od primárek viditelně pomáhá.

Podle Pondělíčka bylo například těsné vítězství Clintonové v Massachusetts dost možná zásluhou právě jejího muže, který byl tehdy přímo na několika místech, kde se hlasovalo. „On se snažil objevovat spíše přímo na místě, kde se hlasovalo. Není tak vidět, jako byl před osmi lety, ale v kampani se zapojuje dost,“ uvedl Pondělíček, který tak připomněl prezidentské klání z roku 2008, kdy se Clintonová ucházela o křeslo v Bílém domě poprvé.

Americká média už nyní věří, že pokud by Clintonová vyhrála, její muž nezůstane v ústraní. Podle Pondělíčka bude mít jako zkušený státník větší neformální vliv, než měly jeho předchůdkyně.

To ostatně potvrzuje i sama Clintonová, která v květnu řekla, že by manžela pověřila obnovou amerického hospodářství. „Chci mu dát za úkol oživení ekonomiky, protože jsem přesvědčena, že on ví, jak na to,“ řekla adeptka na první prezidentku USA.

Demokratická kandidátka tím odkazovala na zlatou éru, kterou americké hospodářství zažívalo během prezidentství Billa Clintona v letech 1993 až 2001, kdy se ekonomika USA vyznačovala prosperitou a vyrovnaným rozpočtem.

„Asi nelze předpokládat, že by se stal ministrem, ale každý americký prezident má poměrně široký tým poradců. Je tak dobře možné, že by právě tam mohl patřit,“ zauvažoval Pondělíček.

Souboj prezidentských sušenek

Na mítincích kampaně se však zatím spíše objevují nápisy „Bill Clinton for a first lady“ (Bill Clinton první dámou) a prodávají se trička se stejným námětem. Clinton se také drží tradic manželek prezidentských kandidátů a stejně jako ony, poslal do časopisu „Rodinný kruh“ recept na sušenky.

Tuto tradici přitom začala sama Clintonová v roce 1992 jednou poznámkou během manželovy předvolební kampaně. „Možná jsem měla zůstat doma, péct sušenky a vařit čaj, ale místo toho jsem se rozhodla dělat svou profesi, kterou jsem dělala dříve, než můj manžel vůbec vstoupil do politiky,“ řekla tehdy Clintonová.

Její prohlášení se dotklo žen v domácnosti a časopis ji v reakci na to požádal o recept na sušenky. Stejnou žádost zaslal magazín i tehdejší první dámě Barbaře Bushové. Obě dámy souhlasily a v magazínu vyšla vůbec první soutěž „prezidentských sušenek“. Clintonová se svým receptem vyhrála a úspěch sklidila i o čtyři roky později.

Bill použil při letošních volbách už dvakrát osvědčený recept a zaslal opět recept na ovesné sušenky s čokoládou. Web CNN přitom připomíná, že sušenky obsahují máslo i vejce, ačkoliv Clinton je už od roku 2010 vegan. Proti jeho sušenkám stojí recept Melanie Trumpové na sušenky ve tvaru hvězdiček. Volba prezidentských sušenek se uzavře o měsíc dříve než samotné prezidentské volby a magazín ji bere vážně. Uvádí, že sušenková soutěž správně předpověděla vítěze prezidentských voleb v pěti ze šesti případů.