Robejšek pro Impuls: Realisté přijmou i další přeběhlíky, ale ne všechny

„Jsme otevření těm, kteří chtějí spojit svůj osud s naší stranou, na druhou stranu si vybíráme a jsme opatrní, protože máme dostatečné množství velmi dobrých vlastních kandidátů, ale neuzavíráme se zajímavým osobnostem z vnějšku,“ řekl Robejšek Rádiu Impuls s tím, že se s některými takovými schází a jedná s nimi.

Robejšek pak potvrdil, že do strany už přijal poslance Martina Lanka, který odešel z Úsvitu - Národní koalice. Ze strany odešla také poslankyně Jana Hnyková (více jsme psali zde) a také šéf poslanců této strany Marek Černoch (o vystoupení Černocha čtěte zde). Právě o něm se v zákulisí spekuluje, že by mohl k Realistům přejít.

Šéf Realistů je nadále přesvědčený o tom, že jeho strana dostane ve volbách dvacet procent hlasů. Do podzimních voleb je podle něj dostatek času na to, aby Realisté oslovili co nejvíc voličů.

„Vyčkal bych, až začne zabírat naše další fáze kampaně a je pro nás představitelný dvojciferný výsledek. Nikdy nevíme, jak to dopadne. Tím spíš, že při posledních volbách mělo hnutí ANO v podobnou dobu před volbami podstatně méně, než my teď. Takže karty jsou na stole a hra je otevřená,“ prohlásil Robejšek, který nedávno představil svůj ústřední billboard v předvolební kampani (více o kampani Realistů čtěte zde).

Robejšek svou stranu představil loni na podzim proto, že pravicové strany jsou podle něj v rozkladu a nenabízejí nic než matoucí fráze a liberálně-konzervativní hodnoty, pod něž se schová cokoli. Iniciátorem jejich vzniku a současně i významným sponzorem je Marek Dospiva, spolumajitel společnosti Penta, která vlastní například sázkovou kancelář Fortuna či vydavatelství Vltava-Labe-Press vydávající regionální Deník.