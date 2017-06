Pryč s kravatou, zavelel Robejšek. A láká na lepší budoucnost pro děti

„Změna stylu znamená, že začínáme demonstrovat podstatu našeho myšlení nejenom tím, jak jsme se oblékli, ale i jak budeme dělat politiku,“ řekl Robejšek, jehož oficiální funkce u Realistů je mentor, při zahájení kampaně své strany na pražském Slovanském ostrově.

Popírá, že by šlo o „z nouze ctnost“, protože navzdory vyhlašovanému cíli získat 20 procent se zatím podle průzkumů veřejného mínění Realisté neblíží ani k pěti procentům.

„Není to pokus o relaunch. Je to pokračování naší kampaně. Změna stylu nespočívá samozřejmě v těch tričkách. Je to metafora, která má zobrazit, že naše strana pracuje podle zcela jiné politické metody. Nebojujeme o pozice ve Sněmovně, nebojujeme o ministerská křesla, ale o programové cíle. Těch je 33, které chceme změnit,“ řekl iDNES.cz Robejšek.

Představil svůj ústřední billboard, podle nějž veškeré úsilí směřuje k tomu, aby se v Česku žilo lépe nynějším i příštím dětem. „Děti jsou budoucnost téhle země a to není klišé,“ zdůraznil. „S budoucí generací zajišťujeme budoucnost našeho národa,“ uvedl Robejšek. Realisté v programu kladou důraz na národní zájmy. Chtějí nadřadit českou ústavu mezinárodním smlouvám a chtějí zcela zakázat nelegální migraci do země.

V kampani hodlá strana Realisté utratit celý limit 90 milionů korun, jak to stranám a hnutím umožňuje zákon.„Jsme strana, která vstoupila do politiky nedávno, a samozřejmě prostředky, které máme k dispozici, jsou omezené. Ale sháníme sponzory i během kampaně. Mám-li to říct za sebe jako za šéfa kampaně, mou touhou je využít celý ten zákonný limit. Jestli se nám to podaří, záleží na sponzorech,“ řekl volební manažer Daniel Bartek.

Iniciátor a významným sponzorem strany je Marek Dospiva, spolumajitel společnosti Penta, která vlastní například sázkovou kancelář Fortuna či vydavatelství Vltava-Labe-Press vydávající regionální Deník.