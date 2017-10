Katalánci znervózňují Brusel. Samostatné chtějí být i další regiony

Zejména během nedělních násilností v Barceloně a okolí čelil Brusel silné kritice za to, že nijak nereagoval na vyhrocenou situaci.Tvrdý postup španělské vlády i den poté komentovalo vedení Unie hodně stručně a opatrně a při výzvách k dialogu či ukončení násilí vždy předeslalo, že jde o „vnitřní záležitost“ Španělska.

„Panický strach ze snah o nezávislost a vazby mezi ústředními vládami převážily nad jemným úsudkem,“ napsal například o postoji EU belgický list Le Soir.

List připomněl očividný nepoměr například mezi tvrdým právním postupem Unie vůči Polsku kvůli stavu vlády práva v této zemi a absencí jediného slova pochybností o přístupu Madridu.

V postoji Bruselu lze podle komentátorů najít silný motiv – obavy, že by odstředivé tlaky mohly zesílit i v jiných členských zemích. Neboli z toho, aby se Katalánsko nestalo příkladem pro další hnutí v Unii, snažící se více či méně odloučit kusy území od členských států.

Po dramatickém rozpadu východoevropských struktur při pádu komunismu jsou přitom nyní největší ohniska napětí na západě Evropy.

Zde je přehled regionů, které jsou nyní v EU kvůli separatistickým tendencím zmiňovány nejčastěji:

1 Baskicko

V ohnisku zájmu (a znepokojení) je kromě Katalánska ještě jeden španělský region. Snaha baskických nacionalistů o nezávislost vyvrcholila v 90. letech minulého století krvavými útoky nechvalně proslulé organizace ETA.

Jenže: region hodně uklidnily dohody s Madridem, kterých se Kataláncům dosáhnout nepodařilo. Baskicko například neposílá do Madridu vybrané daně. Potíž je, že daně z chudého Baskicka jsou pro ústřední vládu nezajímavé, na rozdíl od bohatého Katalánska...

2 Skotsko

Ke Spojenému království patří Skotsko „jen“ něco přes 300 let a Skoty to nějak přestává bavit. Přispělo k tomu i referendum o brexitu, při němž zdejší obyvatelé hlasovali pro setrvání v Unii. V roce 2014 Skotové v referendu nezávislost nepodpořili, uvažuje se však o dalším hlasování. To bylo odloženo až na dobu, kdy už bude jasné, co brexit přinese – nejspíš na rok 2018.

3 Vlámsko

Národnostní pnutí mezi belgickými Valony (blízkými Francouzům) a Vlámy (blízkými Nizozemcům) mimo jiné může za to, že Belgie drží několik světových rekordů v délce sestavování vlád. Kdyby se odtrhli Vlámové, zmenšila by se země o více než polovinu a není jasné, co by se stalo s Bruselem, sídlem Evropské unie.

Nejsilnější separatistické tendence v EU

4 Padánie

Liga severu, separatistické hnutí na severu Itálie, chce tuto bohatší část země odříznout od chudého italského jihu. Mimochodem, zanedlouho zde ve dvou provinciích (Lombardie a Venetto) proběhnou dvě nezávazná referenda o větší autonomii. Na rozdíl od Katalánska však šéf Venetta po rozhodnutí italského Ústavního soudu upustil od otázky, zda si občané přejí odtržení od zbytku země.

5 Jižní Tyrolsko

Může posloužit jako příklad „vícevrstevnatosti“ snah o nezávislost. Na části území navrhované Padánie zároveň působí hnutí za větší osamostatnění Jižního Tyrolska. Tato alpská oblast připadla Itálii po první světové válce a po pádu habsburské monarchie, ač většina zdejšího obyvatelstva patřila do oblasti germánského jazykového vlivu a tíhla spíš k Rakousku. Hlavně během druhé světové války se region snažil „poitalštit“ fašistický diktátor Benito Mussolini. Po válce získala oblast postupně značnou autonomii v jazykové, ale i finanční oblasti. Separatistické tendence tu však v poslední době zesílila hospodářská krize, jíž Itálie čelí v posledních letech.

6 Korsika

Francie, které patří ostrov od roku 1768, se dlouhou dobu snažila nejen zničit místní snahy o nezávislost, ale i používání zdejšího původního jazyka. Proti Francii násilně bojovala Korsická národní osvobozenecká fronta. Ta v roce 2014 oznámila, že končí s útoky, ale obavy z nové vlny nacionalismu a případného násilí zde zdaleka nevymizely.

Katalánský protest proti násilí při referendu Na 300 000 lidí se v úterý shromáždilo v katalánské metropoli Barceloně na protest proti násilí, které v neděli při hlasování o nezávislosti Katalánska použila španělská policie. Ošetřeno muselo být na 900 lidí. Španělské ministerstvo vnitra tvrdí, že při nepokojích provázejících referendum bylo zraněno i 431 příslušníků federálních bezpečnostních složek; podle katalánských zdrojů to bylo o řád méně. Místo původně avizované generální stávky byly po nesouhlasu některých odborových organizací protesty zmírněny. Z avřená však zůstala řada kulturních památek včetně katedrály Sagrada Família. Všechny tréninky zrušil fotbalový klub FC Barcelona.