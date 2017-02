Ministryně Šlechtová podepsala návrh zákona o sociálním bydlení

„Právě jsem podepsala s výhradami návrh zákona o sociálním bydlení,“ uvedla Šlechtová na svém twitterovém účtu. „Nechť ať vláda rozhodne v zájmu občanů,“ dodala.

Zákon o sociálním bydlení měl podle původních představ platit od začátku letošního roku. Na jeho podobě se ale politici zatím nedokázali shodnout. Přípravu normy zkomplikovalo přetahování ministerstev práce pod vedením ČSSD a pro místní rozvoj v gesci ANO o to, kdo bude mít v celém systému rozhodující slovo.

V úterý se za zákon o sociálním bydlení demonstrovalo před sídlem vlády:

V úterý se před Úřadem vlády sešly desítky lidí, kteří požadovali urychlení přípravy zákona. Na místě zažehli grily, hráli na kytaru a 44 z nich tam přenocovalo do rána. „Nenecháme vládu spát a dělat ji, co se jí zachce,“ uvedl Vít Lesák, šéf Platformy pro sociální bydlení (více čtěte zde).

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) již dříve označil normu za jednu z deseti priorit svého kabinetu do voleb. Osm desítek organizací na pomoc lidem v tísni přitom vyzvalo vládu, aby návrh zákona schválila do konce ledna, jinak se nestihne do parlamentních voleb přijmout.

Prosincový návrh normy z dílny ministerstva práce, aby fond sociálních bytů místo obcí zřídil a vedl jeho nový úřad, narazil. Podle poslední verze zákona by měl sociální byty přidělovat Státní fond rozvoje bydlení, potřebným by je měl dát do tří let. Obce by mohly sociální byty mít jen dobrovolně. Pokud by je poskytovaly, dostaly by na jejich výstavbu a údržbu i na sociální práci s nájemníky dotace od státu. Bydlení by lidem v nouzi měly zajistit do dvou let. Podle původních plánů měly obce mít sociální bydlení povinně.

Spor o podobu sociálního bydlení se táhne dlouhé roky, vedl se už před nástupem Sobotkovy vlády. Před lety začal koncepci chystat resort pro místní rozvoj. V roce 2013 měla obě ministerstva na návrhu spolupracovat. Zatímco resort práce chtěl samostatný zákon, podle resortu pro místní rozvoj měly stačit novely. Do nich se pak skutečně některé změny promítly, třeba ty o omezení vyplácených dávek. Růst počtu obyvatel chudinských domů, ulic a čtvrtí či nevyhovujících ubytoven to ale nezastavilo. Od roku 2006 za deset let jejich počet vzrostl z 80 000 na zhruba 115 000.