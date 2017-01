Před vládou kempují desítky lidí. Žádají slíbený zákon o sociálním bydlení

„Vláda připraví nový zákon o sociálním bydlení, který bude definovat standard sociálního bytu a vymezí osoby v bytové nouzi, které na něj mají při splnění stanovených podmínek nárok,“ stojí v programovém prohlášení, které podepsali všichni členové vlády. Uplynuly tři roky a klíčový zákon, který by zajistil levné bydlení pro lidi bez domova, matky samoživitelky či děti z dětských domovů, stále není na světě.

Na nesplněný závazek opakovaně upozorňují aktivisté i lidé v bytové nouzi, naposledy v pondělí na demonstraci na Staroměstském náměstí. V úterý večer se pak několik desítek lidí usadilo před Úřadem vlády, na místě zapálily grily. Po osmé hodině plánují koncert a společnou večeři. I přes sněhovou pokrývku a teploty pod nulou zde hodlají přenocovat. Dohlíží zde i patnáct policistů.

Cílem akce je urychlit skomírající přípravu zákona. Podle jednoho z organizátorů Filipa Hausknechta se vláda chce vykroutit ze slibu, který dala v programovém prohlášení. „Nenecháme vládu spát a dělat ji, co se jí zachce,“ dodává k tomu Vít Lesák, šéf Platformy pro sociální bydlení.

V současnosti žije v Česku na ulici nebo ve špatných podmínkách asi 200 tisíc lidí. Na ubytovnách vyrůstá sedm tisíc dětí. Jedná se přitom často o nekvalitní a zároveň předražené bydlení, které si nejchudší mohou dovolit jen díky dávkám v hmotné nouzi a doplatku na bydlení.

Čeká se na podpis Šlechtové. Zákon lze stále stihnout do voleb

Vládě na splnění jedné z klíčových priorit nezbývá už mnoho času. Původní návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaly Marksové (ČSSD) dlouho vázl zejména kvůli nesouhlasu obcí a ministerstva pro místní rozvoj. MPSV následně návrh přepracovalo a obcím v mnohém ustoupilo (více čtěte zde). Konečný návrh nyní čeká na podpis ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové.

„Udělali jsme maximum pro to, aby materiál mohl odejít na vládu. Teď se čeká na jen odsouhlasení ministerstva pro místní rozvoj. Poté okamžitě návrh předložíme Legislativní radě vlády,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí MPSV Petr Habáň s tím, že doufá, že se tak stane již ve středu. Zákonem by se poté vláda zabývala zřejmě během první poloviny února.

Otázkou je, zda zákon stihne do říjnových voleb projít celým legislativním kolečkem. „Pokud bude vůle, dá se to pořád stihnout. Teď jde o to, jestli ta vůle bude, nebo ne,“ podotýká Habáň.

Podle poslední verze zákona by měl sociální byty přidělovat Státní fond rozvoje bydlení, potřebným by je měl dát do tří let. Obce by mohly sociální byty mít jen dobrovolně. Pokud by je poskytovaly, dostaly by na jejich výstavbu a údržbu i na sociální práci s nájemníky dotace od státu. Bydlení by lidem v nouzi měly zajistit do dvou let. Podle původních plánů měly mít obce sociální bydlení povinně.

Na sociální bydlení by měli mít nárok domácnosti či jednotlivci, kteří vydávají na bydlení přes 40 procent čistých příjmů a zároveň jim potom zbude méně než 1,6násobek životního minima. Zákon a nárok na byt se tak nevztahují jen na klasické lidi bez domova či z ubytoven, ale také často na seniory nebo neúplné rodiny.