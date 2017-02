Kalousek připustil konec v čele TOP 09, když strana neuspěje ve volbách

„Pokud by TOP 09 ve volbách neuspěla, byla by oproti jiným stranám marginalizována, tak bych neměl právo pokračovat ve funkci předsedy,“ potvrdil pro iDNES.cz Kalousek. Nespojuje to ale automaticky s 10 procenty, což je číslo, které podle průzkumů veřejného mínění strana nedosahuje (o posledních průzkumech čtěte zde).

„Já myslím, že to posunuli, že se mě ptali, jestli bych skončil při neúspěchu. Já jsem říkal, že při neúspěchu bych zcela jistě nekandidoval. Ptali se, co je to neúspěch. Já říkám, že to se těžko počítá. Vzhledem k tomu, kolik dostanou ostatní. Můžete mít osm procent a může to být úspěch. Můžete mít deset procent a stejně to bude neúspěch. Ten titulek neodpovídá tomu, co jsem říkal,“ tvrdí Kalousek.

Volební sněm čeká opoziční TOP 09 na podzim. Kalousek je v čele strany od listopadu 2015, kdy nahradil Schwarzenberga. Od té doby se ale straně nedaří bodovat tak, jak by si přála.



Kalousek v HN řekl, že by musel rezignovat okamžitě, kdyby se TOP 09 ve volbách nedostala přes 5 procent a vypadla by ze Sněmovny. „To platí, ale to není žádná překvapivá informace, to pokládám za absurdní,“ řekl iDNES.cz.

Nabízí se otázka, kdo by mohl Kalouska v čele strany nahradit. Prvním místopředsedou je nyní Marek Ženíšek, na pozici řadových místopředsedů jsou exministr zdravotnictví Leoš Heger, poslankyně Jitka Chalánková, která byla stejně jako Kalousek dříve v KDU-ČSL a profiluje se zejména jako bojovnice za návrat dětí Michalákových z Norska od pěstounů.

Místopředsednické posty zastávají i Markéta Pekarová Adamová a další bývala lidovkyně Helena Langšádlová, která ovšem nedávno skončila v čele středočeské organizace strany.

V nedělních Otázkách Václava Moravce se jako oponent šéfa ANO Andreje Babiše objevil europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer, kterého strana prezentovala nedávno jako svého kandidáta na ministra financí (více zde) „Jsem mu vděčný, že je ochoten vystupovat jako náš nominant na ministra financí za předpokladu, že v těch volbách uspějeme,“ řekl Kalousek. Bývalý viceguvernér České národní banky ale není členem TOP 09, stejně jako další europoslanec, exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.