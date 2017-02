Do zdi nemluvím, sorry jako, řekl Kalousek. Babiš mu vytkl díru v zákoně

„Pan ministr ve své statečnosti se nejenom bojí se mnou chodit do televizních diskusí, ale také se bojí přijít na interpelaci, když jsem vylosován jako interpelující. Já, protože nerad mluvím do zdi, tak počkám, jestli mu někdy ta odvaha dojde, a budu ho interpelovat, až tady bude,“ uvedl Kalousek.

Sorry jako Slova „sorry jako“ použil Andrej Babiš, když reagoval před pár dny na otázky reportérů České televize, když po něm chtěli vysvětlit jeho příjmy. „A proč bych já vám měl sdělovat všechny moje příjmy. Sorry jako...“ zněla přesně odpověď ministra financí. Obrat se velmi rychle stal obsahem řady vtipů, objevuje se i v mnoha obrázcích kolujících po sociálních sítích. V posledních dnech zároveň patří mezi nejčastěji vyhledávané fráze na českém internetu.

Babiš před tím avizoval, že se čtvrtečních interpelací hodlá zúčastnit. Dorazil až na šestnáctou hodinu, kdy se běžně konají interpelace na ministry, ale to už bylo pozdě. Protože ve Sněmovně nebyl premiér Bohuslav Sobotka, který odletěl na Maltu na jednání špiček Evropské unie, interpelace se zrychlily a řada poslanců svou otázku stáhla. Babiš tak dorazil až poté, co zazněla poslední otázka na ministry.

„Nechodím na interpelace, protože říkám, že je to často buzerace, a radši pracuji pro lidi. Dnes udělám výjimku a těším se na to, protože první interpelace je pan Kalousek. Pan Kalousek, který udělal zákon, aby lidi si koupili dluhopisy, chtěl je motivovat a potom zjistil, že se musí zdaňovat. Rychle to opravil a udělal z nich dluhopisy, ze kterých se daně neplatí,“ prohlásil Babiš na tiskové konferenci hnutí ANO.

Nakoupení dluhopisů proběhlo podle Babiše v souladu se zákonem. „Těch dluhopisů bylo vydáno 177 miliard a já se k nim rád vyjádřím v rámci interpelací. Těším se na to,“ řekl před zahájením interpelací. Dvě otázky, které na něj měl připravené, stáhl kromě Kalouska i poslanec ČSSD Ladislav Šincl.

Státní rozpočet je podle Kalouska šizen neúměrně vysokým úrokem, který Babišovi za dluhopisy vyplácí společnost Agrofert. „Tím pádem platí méně do státního rozpočtu,“ řekl pro iDNES.cz Kalousek (více čtěte zde).

Jediný, kdo se rozhodl, že otázku přečte i v nepřítomnosti šéfa ANO, byl poslanec za sociální demokracii Antonín Seďa. „Před nedávnem jste se vyjádřil, že Reportéři ČT jsou zmanipulovaný pořad a že novináři z ČT jsou zkorumpovaná pakáž. Musím říci, že jste mě nemile překvapil,“ řekl ve Sněmovně Seďa.

„Politik, který začíná útočit na novináře a média, ztratil argumenty, chcete-li, teče mu do bot. Vážený pane ministře, víte, já mám také často výhrady k objektivitě zpravodajství či upřednostňování toho či onoho politika, ale rozhodně bych si jako demokrat nedovolil jít po krku veřejnoprávním médiím,“ uvedl poslanec za ČSSD. A zeptal se nepřítomného Babiše, kolikrát si stěžoval u Rady České televize a jaké odpovědi se dočkal. Zeptal se ho, jaký je jeho názor na zrušení koncesionářských poplatků a zda se redaktorům omluví. Babiš má na Seďovu otázku odpovědět písemně do třiceti dnů.

Babiš mluvil o Kalouskovi, ten mu slíbil mimořádnou schůzi

Šéf ANO se v rámci jiného bodu - při diskusi o závěrečné zprávě vyšetřovací komise k prověření činnosti příslušníků Policejního prezidia České republiky, Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie České republiky a státních zástupců Vrchního státního zastupitelství v Olomouci v souvislosti s reorganizací ÚOOZ - pustil do Kalouska.

„Pan Kalousek posvětil díru v zákoně, v zákoně, který sám nezvládl. Aby dostal své dluhopisy k občanům, umožnil jim, aby z úroků neplatili ani korunu,“ řekl ve Sněmovně Babiš. „Korunové dluhopisy, které někdo se snaží teď mně vyčítat, to je především příběh pana Kalouska a jeho snahy o politickou popularitu,“ uvedl ministr financí.

Šéf TOP 09 v reakci na jeho vystoupení oznámil, že bude iniciovat mimořádnou schůzi Sněmovny, kde bude moci Babiš nákup dluhopisů Agrofertu vysvětlovat.