Útěk z Mírova byla správná věc, jinak to prostě nešlo, řekl Kajínek

„Bez Mírova bych tu teď neseděl,“ řekl Kajínek redaktorům MF DNES. Při hodinovém rozhovoru, který přerušily desítky lidí se žádostí o společnou fotku, působil uvolněně, sebejistě. Působil jako zdatný řečník. Hovořil nejen o útěku z Mírova, ale i o své kriminální minulosti.

Dostal jste milost a s ní sedmiletou podmínku. Dokážete žít tak, abyste ji neporušil?

Byl jsem ve vězení za krádeže a podobně před rokem 1985. Byl jsem mladý kluk, bylo to dobrodružství a samozřejmě jsem na tom vydělal obrovské peníze. Uměl jsem věci, které neuměli jiní. Dneska už bych nic takového neudělal. Prostě neudělal. Kromě toho mám peníze a nepotřebuju krást. Nebo jinak – můžu dneska jít třeba vykrást tuto restauraci? No nemůžu, vždyť mě poznají.

Čím se budete živit, když jste většinu života strávil ve vězení?

Já nic neumím. To, že jsem vyšel jako člověk s normálním myšlením, je moje zásluha, nikoho jiného. Vězeňská služba vás oblbuje a dělá vše pro to, aby z lidí udělala nesvéprávné dementy. Vyrábí svoje klienty do budoucna.

Hned po propuštění jste říkal, že chcete dosáhnout obnovy procesu a dokázat, že jste nestřílel v Borských serpentinách v Plzni. Jaké máte důkazy?

Jediné svědectví, na základě kterého jsem byl odsouzen na doživotí, bylo Vojtěcha Pokoše (bratr jedné z obětí, který střelbu přežil). Člověka, který sám byl stíhán za loupež a hrozilo mu dvanáct let. Bylo zřejmé, že když řekne pravdu, že Kajínek nestřílel, bude sedět. S tím za ním přišla policie. Tak on na mě ukázal. Přitom jsem žádal, aby policie udělala rekonstrukci. Zamítnuto. Aby mě postavila mezi pět lidí a svědci na mě ukázali. Zamítnuto. Abych byl s Vojtěchem Pokošem posazen na detektor lži. Zamítnuto, že jsem moc chytrý a detektor bych obelstil.

V roce 2000 jste utekl z věznice Mírov. Jaký byl váš plán?

Utíkal jsem z Mírova proto, že se se mnou nikdo nechtěl o mém případu bavit, úřady ani neodepisovaly. Řekl jsem si, že to nejde jinak, jedině utéct a docílit obnovy řízení. Dokud jsem byl ve vězení, neměl jsem, jak to ovlivnit. Před soudem svědectví mých svědků nebylo na stejné úrovni jako svědků obžaloby. Rovnost „zbraní“ před soudem neplatila. Jestliže sedíte ve vězení a proti vám je obrovská mašinérie policie a soudů, žádná rovnost neexistuje. Jsou to jen plky a žvásty. Proto jsem chtěl být na svobodě, na útěku.

Ale proč?

Na útěku – potencionálně hodně nebezpečný. Věřil jsem, že lidi, kteří se začnou bát, řeknou pravdu.

Po tomto útěku se z vás stal známý člověk. Myslíte si, že právě to byl důvod, proč jste dostal milost od prezidenta Miloše Zemana?

Ano, stal, to máte pravdu. Lidé se se mnou chtějí fotit, kamkoliv přijdeme, tak mi vyjadřují podporu. Ještě jsem se nesetkal s jediným člověkem, který by řekl něco jiného. Jsem přesvědčený, že útěk z Mírova byla správná věc. Bez toho bych tady s vámi teď vážně neseděl.

Kajínek hovoří o Vojtěchu Pokošovi, který ho označil za pachatele střelby v Borských polích: