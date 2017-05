Kajínek seděl dlouho a v případu jsou nejasnosti, vysvětlil Zeman milost

V rozhodnutí o milosti důvody pro její udělení Zeman neuvedl. V televizi Barrandov argumentoval údajným výrokem Pavla Rychetského (současného předsedy Ústavního soudu, pozn. redakce), že mu po přečtení vyšetřovacího spisu „vstávaly vlasy hrůzou na hlavě“.

„Máte tam mnoho nevysvětlených skutečností,“ řekl Zeman ke Kajínkově případu. Jako jeden příklad uvedl to, že objednavatel nájemných vražd nebyl trestně stíhán.

Prezident podle svých slov rovněž přihlédl k době, kterou Kajínek ve vězení už strávil. Z doživotního trestu za dvojnásobnou nájemnou vraždu si odseděl 23 let. „Posudky, které byly zpracovány v posledních letech jeho věznění mluví o možnosti resocializace,“ dodal Zeman.

Prezident odmítl kritiku za svůj krok. „Nechal jsem si k tomu zpracovat několik zajímavých analýz, ale že tyto důvody mám je moje soukromá věc a já nejsem povinen nikomu je sdělovat,“ prohlásil k moderátorovi pořadu Jaromíru Soukupovi s tím, že jejich sdělení je přátelským gestem.

Prezident nicméně uznal, že lepším řešením by bylo obnovení procesu. To se však nikdy nepodařilo prosadit.

„Kdyby to zkoumal jiný soud v přezkumném řízení, možná by jeho rozsudek, taky objektivní a nezávislý, byl jiný než plzeňského soudu,“ řekl Zeman s odkazem na to, že Krajský soud v Plzni byl podle něj někdy podezírán z podjatosti.