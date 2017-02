Trump vydá umírněný migrační dekret, pustí do země držitele zelené karty

19:04 , aktualizováno 19:04

Nový dekret k migraci, který by měl americký prezident Donald Trump vydat příští týden, umožní vstup do Spojených států držitelům zelených karet i lidem s platným vízem, kteří už jsou na cestě. Na bezpečnostní konferenci v Mnichově to v sobotu řekl americký ministr vnitřní bezpečnosti John Kelly.