Bývalý protokolář Forejt má nové zaměstnání, Klaus ho vezme do institutu

Zprávu o nástupu Forejta do institutu přinesl server Aktuálně.cz, kterému informaci potvrdil vedoucí institutu Jiří Weigl. Ten upřesnil, že spolupráce začne naplno od příštího týdne.

„Jindřich Forejt se bude zabývat zpracováním materiálů a témat souvisejících s desetiletým působením Václava Klause na Pražském hradě ve funkci prezidenta České republiky. Jsme velmi rádi, že budeme moci využívat jeho rozsáhlých organizačních schopností a zkušenosti při pořádání odborných a tématických akcí nejen u nás, ale i v zahraničí,“ napsal serveru iDNES.cz Petr Macinka, mluvčí institutu.

Není tajemstvím, že Forejt je Klausovým oblíbencem. Bývalý prezident se ho zastal již po jeho odchodu z Hradu. „Vynucený odchod Jindřicha Forejta z jeho funkce a jeho profesní i lidskou diskreditaci rezolutně odsuzuji,“ uvedl tehdy exprezident v prohlášení (o Klausově zastání se Forejta čtěte zde).

Následně v rádiu Impuls hovořil o tom, že by Forejtovi přál „smysluplné angažmá, které by mohlo jeho mimořádnou šíři znalostí využívat“, a naznačil, že by ho do svého institutu mohl vzít (psali jsme zde).

Institut založený roku 2012 uvádí, že se zabývá „rozvíjením politického a ideového odkazu Václava Klause“, zkoumáním nejnovějších dějin a aktuálními politickými, ekonomickými a společenskými problémy.