Klaus pro Impuls: Zvážíme, jestli Forejta zaměstnáme u nás v institutu

12:41 , aktualizováno 12:41

Bývalý prezident Václav Klaus zváží angažmá pro nyní už bývalého bývalého šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta v jeho institutu. V úterý to řekl v pořadu Kauza dne na Rádiu Impuls. Forejt na funkci rezignoval na začátku prosince ze „zdravotních důvodů“. Bylo to několik dní poté, co se do médii dostalo diskreditující video, na kterém údajně šňupe bílý prášek.