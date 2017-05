Údajný ruský hacker Nikulin může být vydán do Ruska i USA, rozhodl soud

„Soud rozhodl o přípustnosti vydání Jevgenije Nikulina jak do Ruské federace, tak do Spojených států,“ řekl iDNES.cz po více než pětihodinovém jednání, které se netradičně konalo ve vazební věznici Pankrác, advokát Nikulina Martin Sadílek.

„My jsme se v rámci obhajoby soustředili na nepřiměřený trest, který panu Nikulinovi hrozí. Také jsme namítali procesní pochybení, která podle nás nastala. Panu Nikulinovi do dnešního dne nebyl přeložen do jeho mateřštiny návrh státní zástupkyně, neměl možnost navrhnout důkazy v předběžném šetření a důkazy, které dnes navrhoval, soud zamítl,“ tlumočil dění v soudní síni na Pankráci Sadílek.

„My tady pana Nikulina nesoudíme - ani pro Ameriku, ani pro Rusko. Naším úkolem je posoudit, zda žádosti o vydání k příslušnému trestnímu řízení splňují podmínky pro vyhovění, nebo nesplňují,“ uvedl předseda soudního senátu Jaroslav Pytloun. Obě žádosti podle něj byly na zhruba stejné obsahové úrovni a podklady předložené oběma státy byly dostatečné. Jednání obdobné povahy jako ta, která Nikulinovi kladou za vinu USA a Rusko, jsou trestná i v ČR a nejsou promlčená. Podmínky pro vydání jsou proto splněny.

Extradicí se bude zabývat ještě nadřízená instance, protože Nikulin se proti možnosti vydání do USA odvolal. „Podali jsme si stížnost na rozhodnutí o vydání do Spojených států amerických,“ řekl advokát Sadílek s tím, že tým obhájců si nechal lhůtu na stížnost o vydání do Ruska.

Američané i Rusové o Nikulina požádali ve stejný den

Česká policie zatkla 29letého Nikulina loni v říjnu v jedné pražské restauraci na základě zatykače Interpolu (více čtěte zde). O jeho vydání požádaly 22. listopadu Spojené státy, které ho viní z krádeže hesel a informací o uživatelích společnosti LinkedIn.

Ve stejný den však stejný požadavek české straně doručila i Ruská federace. Nikulina podezírá z osm let staré krádeže zhruba tří a půl tisíce dolarů prostřednictvím elektronického platebního systému Webmoney. Ruští žalobci konali narychlo - zatykač na Nikulina vypracovali až po jeho zadržení v Praze.

Obě žádosti o extradici jsou podle Sadílka vágní. „Nejsou žádné důkazy. Ani z ruské, ani z americké strany. My jsme předložili soudu znalecké posudky a odborná vyjádření, která tvrzení agenta FBI zpochybňovali,“ řekl Sadílek k hlavnímu důkazu americké strany.

Přestože obě země viní Nikulina z kyberkriminality, Rus obvinění z hackerství odmítá. S počítačem prý umí zacházet jako běžný uživatel. Od svého zatčení tvrdí, že do případu promlouvá politika a vztahy mezi Washingtonem a Moskvou. Přes svého advokáta Martina Sadílka Nikulin vzkázal, že agenti FBI, kteří přijeli do Prahy kvůli sejmutí otisků, se ho snažili přimět, aby se doznal k podílu na hackerských útocích na americkou Demokratickou stranu (psali jsme zde). Sadílek v úterý řekl, že soud se touto námitkou příliš nezabýval.

Nikulin nechce být vydán do USA ani do Ruska. Pokud k tomu však dojde, nechal se slyšet, že upřednostňuje vydání do vlasti, kde mu hrozí výrazně nižší trest. Ať již soudy rozhodnou jakkoliv, poslední slovo bude mít ministr spravedlnosti, který může Nikulina nevydat i navzdory soudnímu rozhodnutí.

Pražský městský soud se extradicí zabýval poprvé před třemi týdny, avšak kvůli námitce Nikulinova právníka, který nedostal potřebné dokumenty, jednání odročil.