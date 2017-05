Údajný ruský hacker: Agenti FBI mi chtěli přišít útoky na Clintonovou

Krátce po amerických prezidentských volbách se do Prahy dostavili agenti FBI, aby Nikulinovi sejmuli otisky prstů. Podle jeho slov se ho přitom federální agenti snažili přesvědčit, aby se přiznal k účasti na hackerských útocích proti americké Demokratické straně (více o útocích čtěte zde).

„Za přiznání a spolupráci mu nabízeli svobodu a další výhody,“ tlumočil Nikulinův advokát Martin Sadílek pro iDNES.cz tvrzení z Rusova dvanáctistránkový dopisu.

To Sadílek považuje za nepřípustné a hodlá tuto věc použít u soudu. „Pokud by jej vytěžovali agenti cizí mocnosti a vytěžovali jej k jinému skutku, než pro který se vede extradiční řízení, a dokonce by ten skutek přímo souvisel s takovou politickou událostí, jako je volba amerického prezidenta, pak to řízení bezpochyby dostává politický motiv,“ načrtl advokát jeden z argumentů proti vydání Rusa.

Městské státní zastupitelství v Praze nechce Nikulinovo tvrzení komentovat. „K úkonům, které byly prováděny k vydávacímu řízení, se konkrétně vyjadřovat nebudeme. V případě, že by měl dotyčný nějaké námitky k průběhu vydávacího řízení, může je jeho zástupce aplikovat u soudu,“ řekla iDNES.cz mluvčí žalobců Štěpánka Zenklová.

Česká policie zatkla Nikulina loni v říjnu v jedné pražské restauraci na základě zatykače Interpolu (více čtěte zde). O jeho vydání požádaly 22. listopadu Spojené státy, které ho viní z krádeže hesel a informací o uživatelích společnosti LinkedIn. Devětadvacetiletý muž chtěl získaná data podle Američanů prodat nebo dále použít.

Ve stejný den však stejný požadavek české straně doručila i Ruská federace. Nikulina podezírá z osm let staré krádeže zhruba tří a půl tisíce dolarů prostřednictvím elektronického platebního systému Webmoney. Ruští žalobci konali narychlo - zatykač na Nikulina vypracovali až po jeho zatčení v Praze.

Hacker nejsem, ale radši chci být vydán do Ruska, vzkazuje

Sadílek chce zabránit vydání svého klienta jak do USA, tak do Ruska. Obě žádosti považuje za nedostatečně podložené důkazy. Dokument předložený Američany je podle právníka založen pouze na tvrzení agenta FBI. „Ten tvrdí, že má k dispozici sdělení ruského provozovatele internetových služeb, že jedna z použitých IP adres byla registrována na jméno Jevgenij Nikulin. Potom tam jsou cookies a shodný řetězec user agenta,“ říká Sadílek.

Ruská žádost je však ještě stručnější. „Podle ní měl ukradnout kolem sta tisíc rublů z nějaké elektronické peněženky spolu s organizovanou skupinou. Jenže ty další osoby nejsou nijak specifikovány,“ uvádí Sadílek.

Přestože Rusa obviňují z kyberkriminality dva státy najednou, Nikulin vytrvale odmítá nařčení, že je hacker. „Popírá, že by s počítačem toho uměl víc než průměrný uživatel,“ říká jeho obhájce. Muž se prý živil prodejem luxusních aut a účastnil se nelegálních závodů v centru Moskvy.

Známosti s vlivnými Rusy?

Nikulin ve svém dopise mimo jiné tvrdí, že se ho agenti FBI ptali na kontakty s prominentními Rusy, jako jsou šéfové státních firem Lukoil a Rosněfť či ministr obrany Sergej Šojgu. „Předpokládám, že v rámci těch závodů se znal s potomky vlivných Rusů,“ říká Sadílek.

Pokud by jej Česká republika měla někam vydat, Nikulin jednoznačně preferuje Rusko. „Má tam zázemí a rodinu. Myslí si, že se tam ve svém rodném jazyce bez problémů obhájí,“ vysvětluje advokát. Vydání do Ruska je pro Nikulina výhodnější i z toho důvodu, že v USA mu hrozí mnohem přísnější trest až několik desítek let vězení.

Nikulin nyní čeká za zvýšených bezpečnostních opatření ve vazební věznici na Pankráci. Jeho další osud naznačí 11. května pražský městský soud, který se k možnosti vydání vyjádří.

Konečné rozhodnutí, zda a případně kam Česko muže vydá, učiní ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Týdeník Respekt napsal, že Rusko i Spojené státy kvůli Nikulinovi na Česko vyvíjejí diplomatický tlak. Moskva podle časopisu nabízí české straně na oplátku Čechy, kteří se skrývají v Rusku.

USA byly loni nespokojené, že Česko vydalo do Libanonu tamního občana Alího Fajáda, byť o něj měli zájem i Američané. Fajád byl vyměněn za nejasných okolností za pětici Čechů, kteří byli držení dosud neznámými únosci v libanonských horách (všechny články o případu najdete zde).

Policisté překvapili mladého Rusa v restauraci, po zatčení se zhroutil: