Hnízdil pro Impuls: Česká politika je plná psychopatů. Už se tak narodí

„Už to, že se chcete o politice poradit s doktorem medicíny, svědčí o tom, že naše politická scéna je těžce postižená a psychopatů je tam skutečně obrovské množství,“ odpověděl Hnízdil hned na začátku moderátorce pořadu Zuzaně Bubílkové.

Moderátorka se jednoho z průkopníků komplexního a psychomatického lékařství v České republice v návaznosti na to zeptala, jak je možné takové psychopaty odhalit a jaké jsou jejich průvodní znaky. „Pozná se to těžko. Psychopatie není nemoc, ale postižení. Stejně jako se může narodit člověk s nevyvinutou končetinou, tak se může narodit člověk s postiženým charakterem.“ Takový lidé, podle Hnízdila, nemají dostatečně vyvinutá mozková centra zodpovědná za soucit, stud, svědomí a spolupráci.

Rozhovor s Janem Hnízdilem vysílalo Rádio Impuls v úterý 9. května od 18:00.



„Oni je nemají a podle toho se tak chovají. Vidím pěkné pero a tak ho vezmu (jak si exprezident Václav Klaus osvojil pero z Chile, si můžete připomenout zde). Můžu jít opilý odhalovat korunovační klenoty? Když můžu, tak můžu. Můžu dát amnestii, tak dám amnestii,“ pokračoval Hnízdil kritikou současného i minulého prezidenta (o „viróze“ prezidenta Zemana si můžete přečíst zde). Podle něj za to dokonce politici nemohou, protože se s tím už narodí. Neplatí tak dle něj úplně tvrzení, že politika kazí charakter.

Když se totiž jedinec s osobnostní nebo charakterovou vadou dostane do vrcholné politiky, dává tím vzniknout podmínkám, ve kterých se tato patologie úspěšně rozvine. Důležitá je podle Hnízdila také role rodinné výchovy.

„Nejlépe to definoval David Owen, bývalý britský ministr zahraničí, který popsal nákazu hybris, nákazu politickou zpupností. Člověk charakterově handicapovaný se poté, co vstoupí do politiky, nakazí zpupností a začne se podle toho chovat,“ dodal Hnízdil.

Psychopatologie a souboj gangů, popisuje Hnízdil krizi

Zároveň ale není lehké psychopaty poznat, protože jsou nesmírně vzdělaní, pracovití, charismatičtí a jazykově vybavení. Jenže k tomu jsou také mistry manipulace a slibů.

Řešením podle doktora není záchrana shora, protože pokud do politiky vstoupí slušný člověk, tak bude buď vyhozen, nebo za to zaplatí zdravím. Je tedy důležité změnit systém zezdola: „Každý z nás, jako jednotlivec, se musí začít chovat slušně sám k sobě, k bližním i k životnímu prostředí. Ti nahoře toho ale nejsou schopni,“ prozradil Hnízdil.

A Hnízdil se vyjádřil i k současné vládní a ústavní krizi. Aby ji člověk porozuměl, tak by měl mít, dle doktora, v jedné ruce učebnici psychiatrie a v druhé román Kmotr.

„Jedná se o kombinaci těžké psychopatologie a souboje gangů. Nejde vůbec o politické ideje, ale dochází k drsnému a bezohlednému rozdělování moci. Babišova dravost a touha po moci přesáhla meze a začaly narušovat zájmu jiných podnikatelských skupin,“ dodal (o současné krizi si můžete přečíst zde).

Kritiky se dočkal i prezident Zeman. Politik toho, aby byl zvolen, musí hodně naslibovat. Platy, sociální péči, zdravotnictví, to vše slíbí, že zajistí. A proto lidé volí Zemana, který říká, že za všechny problémy může Evropská unie a imigranti. Ale tím jen odvádí lidi od nich samých, domnívá se doktor Hnízdil.

Současný stav nemá s demokracií nic společného, míní doktor

„Miloš Zeman je ve vážném zdravotním stavu, za který může dlouholetý sebezničující způsob života. Jedná se o rozpad osobnosti v živém vysílání. Podle mého názoru za své výroky a chování už není zodpovědný. Naopak zodpovědní jsou lidé, kteří ho ve funkci udržují a tahají za nitky,“ dodal (velmi podobná slova pronesl již v roce 2011 o tehdejším prezidentovi Václavu Klausovi).

Hnízdil se také domnívá, že současný systém ani nelze nazývat demokracií: „Neustále se oháníme, že žijeme v demokracii. Ale demokracie je vláda volených zástupců ve prospěch občanů. Co tady máme my, nemá s demokracií nic společného. Je to vláda psychopatů dosazených podnikatelskými skupinami ve prospěch těchto skupin na úkor občanů.“

I proto do politiky vstoupit nehodlá a cítí se svobodněji mimo ní. Může jednodušeji šířit své ideje a myšlenky, ačkoli dostal nabídky od Strany zelených, LES či pozvánku na schůzku od Babiše. „Komunisté určitě byli jiní, ale neměli takové možnosti devastovat a rozkrádat, jako mají současné podnikatelské klientelistické skupiny,“ uzavírá Hnízdil.