Saský ministr chce vrátit Iráčany do Česka. Ochranu budou mít i tam, míní

V případě lidí z krizových oblastí by podle Ulbiga mělo být „jedno, zda budou přijati na české nebo německé straně“. Jde o jejich ochranu, a ta by jim měla být poskytnuta stejně tak na české, jako na německé straně, domnívá se saský ministr vnitra. V Evropě teď podle něj neexistuje v tomto směru možnost volby.



Saský ministr v úterý představil vládě své spolkové země novou koncepci řešení migrace, v níž mimo jiné navrhuje snížit na polovinu počet přijímacích uprchlických zařízení v Sasku. Z dosavadních 15 tisíc chce Ulbig ponechat asi 7 500 míst, z toho

2 400 jen jako rezervu. Při rozhodování o uzavření středisek by podle něj neměly hrát roli obavy z protestů. Do konce roku by chtěl Ulbig uzavřít dvanáct přijímacích zařízení pro migranty.

Sedmnáct Iráčanů, o nichž hovořil Ulbig, je ze skupiny iráckých křesťanů, kterou do ČR letos v rámci zvláštního programu přivezl Nadační fond Generace 21. V dubnu odešlo 25 z nich do Německa, kde byli umístěni do uprchlického tábora v Drážďanech (více čtěte zde). Německý soud ale později rozhodl, že dvacet z nich se má vrátit do ČR. Pětice mohla v zemi zůstat, protože tam má rodinu.

Iráčané do České republiky nechtějí

Iráčané se ale do Česka vrátit nechtějí. Sedmnácti z nich se podařilo v červenci získat církevní azyl od Evangelické jednoty bratrské v saské obci Herrnhut (více zde). Trojice Iráčanů zmizela. Podle sobotní informace Mladé fronty DNES je několik členů skupiny v Maďarsku, které je hraniční zemí schengenského prostoru a podle MF Dnes se tam chtějí vydávat za nové uprchlíky a žádat znovu o azyl.

Církevní azyl vyprší Iráčanům uplynutím šestiměsíční lhůty, po níž je podle dublinských dohod automaticky za azylové řízení zodpovědné Německo. Evangelická jednota bratrská v Herrnhutu se obává, že devět dospělých a osm dětí, jimž azyl udělila, bude vydáno do ČR, která je pošle zpět do Iráku. Mluvčí jednoty Erdmann Carstens agentuře DPA řekl, že jednota jedná s úřady a hledá řešení. Zatím ale nemůže poskytnout informace.

Přijetím celkem 153 křesťanských uprchlíků z Blízkého východu chtěla podle DPA česká vláda demonstrovat ochotu převzít odpovědnost v uprchlické krizi, ač v EU hlasovala proti přerozdělování běženců. Nešlo to ale podle plánu a někteří z prvních příchozích sedí již týdny v církevním azyl v Herrnhutu, napsala ve středu DPA.