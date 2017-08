Dvouciferný výsledek, jinak budou v ODS po volbách padat hlavy

„Když to bude devět procent, je to v podstatě konec Petra Fialy. Když to bude čtrnáct procent, je rázem na piedestalu,“ řekl v rozhovoru pro Týden Kubera.

V posledních volbách do Sněmovny před čtyřmi lety získali občanští demokraté 7,72 procenta hlasů a šestnáct poslaneckých mandátů. Po konci vlády Petra Nečase a jeho neslavném odchodu z politiky skončili v opozici a snaží se z toho postupně vzpamatovat. Podle volebního modelu agentury TNS Kantar zveřejněného na počátku července by ODS měla šanci získat 11 procent hlasů a skončila by druhá s velkým odstupem za ANO, ale průzkum naznačil, že o druhé místo budou svádět vyrovnaný boj i další strany (více zde).

„V roce 2014 jsem šel do kandidatury na předsedu ODS s dvěma cíli. Zachránit ODS, která byla po událostech z roku 2013 volebně, finančně a personálně na hraně propasti, a zvýšit v následující parlamentních volbách volební zisky ODS. První cíl jsme splnili a pevně věřím, že po volbách 2017 bude naplněn i ten druhý,“ reagoval pro iDNES.cz na Kuberova slova lídr ODS Fiala.

„To jsou pocity pana Kubery. Samozřejmě ale, že pokud bychom udělali jednociferný výsledek, bylo by to špatné. To bychom se na kongresu museli zodpovídat celé předsednictvo,“ řekla iDNES.cz první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Říkat ale číslo, jakého volebního výsledku musí strana dosáhnout, aby to špatné pro ODS nebylo, nechtěla.



Místopředseda strany Martin Kupka řekl, že Fiala je podle něj velmi dobrý předseda. Pokud by ODS neuspěla ve volbách, došlo by podle něj logicky k personálním změnám, které by se dotkly celého vedení občanských demokratů. Strana podle něj musí jednoznačně posílit oproti volbám v roce 2013. „Záležet bude také na tom, jak se poskládá celá scéna,“ uvedl Kupka. Občanští demokraté by podle něj měli dosáhnout dvouciferného volebního výsledku.

„Tři měsíce po volbách, v polovině ledna, budeme mít volební kongres,“ uvedl šéf poslaneckého klubu strany Zbyněk Stanjura, který má také na starost volební kampaň ODS. „Tam budeme hodnotit výsledek ve volbách. Já bych za neúspěch považoval jednociferný výsledek,“ řekl Stanjura.

Senátor Kubera v Týdnu předpovídá, že o koalici s šéfem ANO Andrejem Babišem bude po volbách tlačenice a že když někomu nabídne pozici vicepremiéra, může být sestavování vlády „hotovo“ za čtrnáct dnů po volbách. „V ODS je nevůle ke spolupráci s Andrejem Babišem, to jsme už jasně řekli. Co udělají ostatní, nevím, ale žádost policie o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání může výrazně změnit situaci,“ uvedl v pondělí Kupka.

Stanjura přitakal názoru senátora Kubery, že Babiš v případě výrazného úspěchu ve volbách může rychle najít koaličního partnera, ale ne u ODS. „U lidovců Jiří Čunek se netají, jak Babiše obdivuje, taky pan Dědek, který spolupracuje se STAN,“ řekl Stanjura. V ODS však žádného otevřeného či skrytého obdivovatele šéfa ANO nevidí.