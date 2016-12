Barbaři před branami. Itálie se chystá na vítězství Hnutí pěti hvězd

Před dvěma týdny Italové v referendu odmítli změny ústavy prosazované premiérem Matteem Renzim. Předseda vlády odstoupil, slavit naopak začalo Hnutí pěti hvězd, které proti reformě zaměřené na zjednodušení italského politického systému od začátku usilovně agitovalo (více zde).

Hnutí pěti hvězd (M5S - Movimento cinque stelle) je považováno za první populistickou stranu, která má reálnou šanci vyhrát parlamentní volby, soudí The New York Times. Od počátku bojuje proti členství Itálie v eurozóně a Evropské unii a zasazuje se o přímou (on-line) demokracii.

Hnutí ostře kritizuje zkorumpovanou státní správu a politické strany, banky, korporátní sféru či farmaceutické společnosti. Navrhují snížení daní a zavedení základního příjmu 780 euro měsíčně (asi 21 000 korun).

Základnu hnutí tvoří především Italové, kteří jsou znaveni politickými kauzami, korupcí a zhoršováním životní situace. Jeho lídři zásadně odmítají, aby hnutí bylo označováno za politickou stranu. „Nejsme nalevo ani napravo,“ říká Luigi Di Maio, potenciální kandidát M5S na post premiéra. „Nehlásíme se k žádné ideologii.“

„My jsme barbaři“

M5S se nyní těší větší popularitě než jakákoliv jiná strana, podle průzkumů by ho volilo asi 30 procent Italů. Není proto divu, že usiluje o vypsání předčasných voleb na začátku roku 2017.

V jeho čele stojí Beppe Grillo, osmašedesátiletý komik, který je často kritizován za nevhodné poznámky a kontroverzní výroky. Před referendem podle deníku La Stampa Renzimu vzkázal, že se chová jako „prasnice, která se bojí, že ji brzy podříznou“. A po zvolení muslima Sadiqa Khana londýnským starostou v květnu 2016 se zase provokativně ptal, kdy „vyhodí Westminster do povětří“.

Grillo si z kritiků nic nedělá a dál nahlas říká, co si myslí. Často je přirovnáván k Donaldu Trumpovi. Budoucího amerického prezidenta ostatně otevřeně obdivuje. „Jsou to barbaři, kteří posouvají svět kupředu. My jsme barbaři! Skuteční idioti, populisté a demagogové jsou novináři a intelektuálové podřízení establishmentu,“ napsal po Trumpově vítězství.

Dávná nehoda Sám Beppe Grillo se příštím italským premiérem stát nemůže. Mohou za to vnitrostranická pravidla, podle nichž za hnutí nemohou kandidovat lidé se záznamem v trestním rejstříků. Charismatického vůdce hnutí v tomto směru limituje dopravní nehoda z 80. let, při které usmrtil člověka.

Do politiky vstoupil před sedmi lety na protest proti „politickým dinosaurům“. Jeho příznivci si říkají grillini (cvrčci). Proslavil se jako televizní komik, ovšem italská veřejnoprávní televize jeho satirické výstupy nehodlala tolerovat. Když v roce 1987 urazil Italskou socialistickou stranu a tehdejšího předsedu vlády Bettina Craxiho, ukončila s ním spolupráci.

V roce 2007 zorganizoval protestní akci s názvem Vaffanculo-Day (Den jdětedoprdele), na níž požadoval zrušení poslaneckých privilegií. O dva roky později oznámil, že bude kandidovat za levicovou Demokratickou stranu. Ta to ovšem popřela a Grillo společně s webovým stratégem a editorem blogu Gianrobertem Casaleggiem založil Hnutí pěti hvězd.

Casaleggio, který letos v dubnu zemřel, byl považován za mozek a gurua hnutí. Šéf internetového vydavatelství Casaleggio Associates, které se stará o Grillův úspěšný blog, jako první v Itálii pochopil význam a potenciál komunikace s voliči prostřednictvím internetu.

„Jsme politickou silou budoucnosti a máme konkurenční výhodu oproti tradičním stranám, které to stále nedokážou pochopit,“ uvedl v polovině prosince jeho syn a přední člen M5S Davide Casaleggio pro The New York Times. „Až to zjistí, bude pozdě,“ dodal.

Zatímco vládnoucí elity Grilla nebraly vážně, jeho hnutí mezi voliči získávalo na oblibě. Výrazný úspěch si připsalo v parlamentních volbách v roce 2013, kdy jej volilo téměř 9 milionů Italů a získalo 25 procent hlasů. Nakonec skončilo v opozici jako druhá nejsilnější parlamentní strana, tradiční partaje však pochopily, že jim vyrostla vážná konkurence.

5 hvězd Pět hvězd symbolizuje pětici programových priorit hnutí: veřejné vodovody, šetrnou dopravu, udržitelný rozvoj, právo na internet a ochranu životního prostředí. Kromě ekologie v programu M5S výrazně objevuje téma přímé demokracie. Po teroristickém útoku v Berlíně se Grillo vymezil proti přijímání dalších běženců připlouvajících přes Středozemní moře a navrhl, aby Itálie vyhostila 500 000 nelegálních migrantů.

Další triumf si připsalo letos v červnu, kdy na římské i turínské radnici usedly jeho starostky. Viriginia Raggiová se navíc stala vůbec první ženou v čele Věčného města. „S 38 starosty z Hnutí pěti hvězd změníme Itálii,“ radoval se z výsledku Beppe Grillo.

Farma zvířat 2.0

Grillovi populisté však v poslední době museli řešit i několik skandálů. Kritici, k nimž se řadí politici od Mattea Renziho přes Silvia Berlusconiho po lídry liberální levice, označují Hnutí pěti hvězd za „farmu zvířat 2.0“, které nechybí ani politbyro sympatizující s Vladimirem Putinem. Otázky panují především okolo vnitřního fungování hnutí a centralizace moci v rukou Beppe Grilla, Davide Casaleggia a Luigi Di Maia.

Jeden z bývalých členů se nechal slyšet, že firma Casaleggio Associates využívá Grillův blog, který patří do první desítky nejčtenějších blogů na světě, k šíření falešných zpráv o politických oponentech. Kromě toho zasahuje do směřování strany a snaží se ovládat vnitrostranický výběr kandidátů. Členové hnutí navíc musí podepsat, že v případě porušení stranických zásad zaplatí pokutu 150 000 eur (přes 4 miliony kroun).

Itálií nyní otřásá skandál z římské radnice, kde policie kvůli podezření z korupce zatkla Raffaela Marra, pravou ruku starostky Virginie Raggiové. V hnutí, které se se pyšní tím, že nemá nic společného se „špinavými praktikami“ italské politiky, zatčení vyvolalo vážnou krizi.

Někteří radní byli vyměněni, Raggiová v čele italského hlavního města zůstala. „Vládnout Římu je těžší než vládnout celé zemi,“ komentoval skandál podle deníku Corrierre della Sera Grillo. Jenže problémy nemá jeho hnutí pouze v Římě. Například v obci Quarto je bývalý radní za M5S vyšetřován kvůli podzření ze spolupráce s místní mafií, starosta města Gela na Sicílii zase musel odstoupit kvůli střetu zájmů.

Vnitřní roztržky dobře ilustruje případ Federica Pizzarottiho, který se po zvolení starostou Parmy stal vycházející hvězdou M5S. Nedávno se však s partají rozešel ve zlém. Vedení mu podle jeho slov vytklo, že vystoupil v pořadu „zkorumpované“ televizní stanice a navíc ve vysílání neměl na klopě saka odznak hnutí. Připomínky mu přišly v anonymním emailu, osobně s nikým nemluvil.

Dopis od samotného Grilla obdržel ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že je vyšetřován kvůli zneužití funkce při jmenování ředitele Královského divadla v Parmě. Obvinění bylo později staženo, hnutí mu přesto pozastavilo členství, protože neinformoval o vyšetřování, což bylo v rozporu s jeho pravidly. Pizzarotti se nabídl, že vše osobně vysvětlí stranickým lídrům. Jeho nabídka zůstala nevyslyšena. „Hnutí sice mluví o transparentnosti, ale jedna věc je o tom mluvit a druhá to opravdu dělat,“ zlobil se Pizzarotti a následně hnutí opustil.

Hnutí pěti hvězd dnes řeší především otázku, jak si udržet antisystémový étos a zároveň oslovit většinové voliče. Někteří členové zklamaně konstatují, že hnutí čím dál více připomíná tradiční strany, proti kterým se vymezuje.

Grillo na svém blogu vyzývá, že jeho věrní musí zůstat jednotní. „Jako jedno tělo, jedna duše. Potřebujeme sjednocující ideje, nikoliv rozdělující názory,“ zdůraznil šedovlasý komik.