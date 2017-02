Trump si vybral nového bezpečnostního poradce. Bude jím generál McMaster

McMaster byl podle amerických médiích jedním z favoritů na post uvolněný minulý týden po Flynnově odchodu. Ve hře byli i další kandidáti, kteří ale místo buď odmítli, nebo měli o funkci jiné představy než Trump, uvedla média.

Americký prezident oznámil výběr nového poradce ze své rezidence Mar-a-Lago ve floridském Palm Beach, kde měl o víkendu pohovory se všemi kandidáty a v pondělí s ním před kamerami byli McMaster a Kellogg. Svého nového poradce označil za „muže s obrovským talentem a obrovskými zkušenostmi“. McMaster poté řekl, že jmenování považuje za „výsadu“.

Hlavním konkurentem čtyřiapadesátiletého kariérního armádního důstojníka byl vedle Kellogga ještě bývalý stálý zástupce Spojených států v OSN John Bolton, pro něhož ale Trump podle Reuters počítá s jinou, dosud nespecifikovanou funkcí.

McMaster do armády vstoupil v 80. letech, kdy absolvoval vojenskou akademii ve West Pointu. V roce 1991 se zúčastnil války v Perském zálivu, kam se vrátil v roce 2004 v rámci nasazení do mise v Iráku. Poté pracoval na několika armádních řídicích pozicích na území USA. V roce 2014 jej časopis Time vybral do stovky nejvlivnějších osobností světa, když byl označen za jednoho ze strůjců moderní podoby americké armády.

Flynn musel významný post opustit kvůli tomu, že ne zcela pravdivě informoval viceprezidenta Mikea Pence o svém jednání s ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem o amerických sankcích proti Rusku (více čtěte zde). K tomu podle deníku The Washington Post došlo ještě před Trumpovou prezidentskou inaugurací. Flynn to nejdříve popřel, později ale uvedl, že o sankcích s velvyslancem hovořit mohl, ačkoli si to nyní nevybavuje.