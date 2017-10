Česku arbitráž kvůli lithiu nehrozí, odmítl Havlíček Babišovo tvrzení

Memorandum o porozumění s australskou firmou European Metals Holdings (EMH) podepsal Havlíček v pondělí (psali jsme zde). V neděli odmítl, že by dokument znamenal pro Česko hrozbu v případných mezinárodních soudních sporech o ochraně investic.

Memorandum je podle Havlíčka nezávazné ujednání, ze kterého pro stát nevyplývají žádné závazky ani povinnosti. Text dokumentu byl konzultován s odborníky na mezinárodní právo z ministerstva průmyslu a obchodu i ministerstva financí, řekl. „Jsem si jistý, že formulace, které jsou v memorandu obsaženy, jsou z tohoto pohledu v uvozovkách neškodné,“ dodal Havlíček.



Ministr průmyslu také zopakoval, že podpisem memoranda hájil zájmy státu. „Bez memoranda by si firma s přednostním právem na těžební licenci mohla s lithiem dělat, co by chtěla,“ řekl. Už dříve Havlíček i další představitelé ČSSD uvedli, že dokumentem se dohodlo, že pokud se vůbec bude lithium těžit, tak se bude zpracovávat v ČR a že bude možné, aby do toho vstoupil český stát.

ODS chce o lithiu diskutovat v Senátu

Podle Babiše by lithium, které se využívá při výrobě baterií, měl těžit státní podnik Diamo, ne soukromá firma. ČR se v memorandu zavazuje k ochraně investic, což může státu případně prohrát miliardovou arbitráž, uvedl šéf ANO. O hrozbě finančních ztrát z arbitráže v neděli v diskusi na Facebooku Primy hovořil i místopředseda KSČM Josef Skála.

Těžba na Cínovci Dobový snímek z těžby na Cínovci První historické záznamy o nalezištích cínu v těchto místech pocházejí z roku 1378.

V roce 1547 byl zaznamenán i výskyt stříbra, od roku 1870 se těžil i wolfram. Na konci 20. století byla těžba tlumena, třeba dobývání ložiska zvaného Cínovec - starý závod bylo ukončeno v roce 1978. V roce 1990 skončila i těžba na ložisku Cínovec - jih. O dva roky později byl dobývací prostor Cínovec zrušen.

Havlíček znovu poukázal na to, že souhlas s průzkumem pro těžbu australské firmě prodloužilo ministerstvo životního prostředí vedené Richardem Brabcem z ANO. Citoval z dopisu z poloviny září, ve kterém Brabec memorandum označil za správný krok. Brabec v pátek uvedl, že odmítl Havlíčkovu výzvu ke spolupodepsání memoranda a že povolení průzkumu na Cínovci ministerstvo životního prostředí prodloužilo, protože s tím souhlasil Havlíčkův úřad.

O případné těžbě lithia v České republice a jejích podmínkách se bude krátce před volbami zřejmě debatovat v obou parlamentních komorách (více si můžete přečíst zde). Zatímco KSČM chce svolat mimořádnou schůzi Sněmovny, ODS chce tento bod zařadit na schůzi Senátu, která bude ve středu. Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek v pátek uvedl, že povolení k průzkumu ložisek lithia v ČR vydalo ministerstvo životního prostředí v roce 2010 pod vedením ministra za ODS. Brabec tvrdí, že jeho úřad povolení prodloužit podle zákona musel.

V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou European Metals Holdings vlastní. Otevřít chce pro tuto těžbu historický důl na cín.