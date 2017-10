Bojuje se o lithium za 3 biliony. Ve hře je mimořádná schůze poslanců

Vadí jim memorandum o porozumění, jež podepsal ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček z ČSSD s australskou firmou European Metals Holdings. (více o tom zde)

Vysvětlovat by to měli premiér Bohuslav Sobotka i Havlíček. „Lithium je strategická surovina a nepatří do cizích rukou,“ řekl šéf poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Podpis memoranda označil za nehorázný čin.

„Oranžová strana, která se chlubí zájmem o občany a budováním prosperity naší republiky, opět zřejmě udělala kšeftík,“ tvrdí Kováčik. Podpisy pro schůzi se budou sbírat do pondělí, které je posledním možným dnem pro její doručení předsedovi dolní komory parlamentu Janu Hamáčkovi z ČSSD.

Havlíček ve čtvrtek řekl, že memorandum posiluje vliv státu na projekt těžby lithia na Cínovci. Dokument podle ně nijak nepředjímá kroky a výsledek případného povolení těžby. Už při podpisu memoranda upozornil na to, že lithium získávané z ložiska Cínovec by se mělo zpracovávat do finální podoby v Česku. Prezident Miloš Zeman ale míní, že v těžbě by se měl angažovat státní podnik. Nakládáním se strategickými nerostnými surovinami státu by se měla zabývat příští týden i vláda.



Společnost European Metals Holdings uvedla, že plně respektuje požadavek ministerstva průmyslu zpracovávat vytěženou rudu do finálních meziproduktů v ČR. „Jsme připraveni pokračovat v jednání s českým státem a společně definovat možné synergie v oblastech těžby, zpracování a využití lithia, včetně možného zapojení českého státu jako kapitálového účastníka projektu,“ dodal generální ředitel EMH Keith Coughlan.



V Česku jsou asi tři procenta světových zásob lithia - většina na Cínovci a malé ložisko ve Slavkovském lese. Hlubinnou těžbu plánuje společnost Geomet, kterou vlastní EMH. Otevřít chce historický důl na cín. S těžbou lithia by mohl australský investor začít v Krušných horách v roce 2022. Plánuje dobýt za 21 let 37 milionů tun rudy. Povrchově chce těžit lithium u Cínovce společnost Cínovecká deponie, kterou ovládá investiční skupina RSJ kolem miliardáře Karla Janečka. Firma má už všechna povolení k těžbě.