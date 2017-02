Švédové chtějí lépe integrovat migranty, staví jim velbloudí park

Ideou tvůrce projektu Gézy Nagyho, kterou město podporuje, je, že se park stane jednou z hlavních turistických destinací města – a že vytvoří pro imigranty z Blízkého východu či Somálska pracovní místa.

„Největším zdrojem příjmů parku bude turistika. Předpokládáme, že zdejší park využijí k reklamním fotografiím Volvo a další švédské firmy, počítáme zde i s módními přehlídkami,“ řekl Nagy místnímu listu Göteborg-Posten. A dodal, že imigranti, kteří ve čtvrti žijí, mají „perfektní znalosti, jak chovat a trénovat velbloudy“.

Velbloudí park je součástí rozsáhlejšího projektu na vytvoření zóny s minimální produkcí skleníkových plynů. Na konci loňského roku mu göteborská radnice přiznala dotaci 13 milionů švédských korun z fondů EU. Peníze byly dosud použity mimo jiné i na cesty do Německa či Kazachstánu, kde se budoucí zaměstnanci učí tréninku velbloudů.

Kdybych chtěla pracovat se zvířaty, vrátím se zpátky domů

Proti projektu se však vyslovila i Gun Holmertzová, šéfka Caritas, jedné z hlavních charitativních organizací v zemi. „Je to absurdní vize. Lidé, kteří ji vytvořili, chtějí Andgered změnit v jakýsi cirkus s exotickými zvířaty a imigranty, na které by se lidé odjinud chodili dívat,“ nechala se slyšet. Podle Marie Lexhagenové, expertky na turistický ruch na tamní univerzitě, „není po velbloudech jako turistické atrakci ve Švédsku zrovna poptávka“.

Projekt přitom pobouřil i řadu místních přistěhovalců. „Kdybych chtěla pracovat se zvířaty či pracovat na plantážích, tak se vrátím zpátky do vlasti, do Namibie. Tady jsou peníze potřeba na vzdělání, bydlení a skutečná pracovní místa,“ řekla reportérovi Götenborgs-Posten Florence Hansenová původem z Namibie.

„Je to úplná blbost,“ zhodnotil projekt stručně Bert Karlsson, bývalý poslanec. „Projížďka na velbloudu, to je něco, co jednou absolvujete na dovolené v zemi, kde jinak skoro není co dělat. Jednou se projedete a pak už po tom nikdy moc nezatoužíte,“ dodal.