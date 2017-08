Finanční správa vyzvala firmu FAU, aby ji zbavila mlčenlivosti

Firma FAU vlastní v areálu přerovské společnosti Precheza z holdingu Agrofert sklad pohonných hmot. Firma se po zásahu Finanční správy dostala do insolvence loni v říjnu, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu.

Na internetu se v posledních dnech objevila nahrávka, na které předseda hnutí ANO a bývalý ministr financí Andrej Babiš o firmě hovoří (o nahrávce čtěte zde). Babiš v pondělí odmítl, že v době svého působení na ministerstvu finanční a celní správu zneužíval a úkoloval.

Soud podle dřívějších informací postup daňové správy označil za nezákonný a zajišťovací příkazy zrušil. Finanční správa v této souvislosti v úterý uvedla, že Krajský soud v Ostravě nezpochybnil nárok Finanční správy na doměřenou daň či její postup, ale pouze se neztotožnil s tím, jak by měla společnost ručit za svého dodavatele.

„Jádrem polemiky mezi soudem a Finanční správou je velmi specifická situace souběhu doměření daně a současného vzniku ručitelského závazku společnosti, který však není výslovně zákonem upraven,“ uvedla správa. Podle ní je tak nezbytné, aby se k danému případu vyjádřil Nejvyšší správní soud a správní praxi v obdobných případech jednoznačně potvrdil.

Správa zároveň uvedla, že měla důvodné podezření z vědomého zapojení společnosti FAU do karuselového podvodu a že rozkryla rozsáhlý podvodný řetězec, ve kterém nebyla u několika firem placena DPH a zároveň byl podvodně vylákán nárok na odpočet DPH. „Současně bylo prokázáno, že společnost FAU v tomto podvodném řetězci kontrolovala přepravu zboží a finanční toky za dodané zboží,“ uvedla správa.

Sobotka trvá na prošetření

Premiér Bohuslav Sobotka v úterý také zopakoval, že trvá na tom, aby postup Finanční správy prověřil ministr financí Ivan Pilný. Reakci ministra očekává do třiceti dnů. Podle Sobotky má prověrka ukázat, zda ze strany ministerstva financí i daňové správy bylo vše standardní.

Ministerstvo financí už dříve v reakci na Sobotkovu výzvu ke kontrole uvedlo, že postup Finanční správy v tomto konkrétním případu nyní vyhodnocuje Nejvyšší správní soud, jemuž správa sdělila všechny své argumenty a důkazy, a další šetření by tak bylo „vlamováním se do otevřených dveří“ (více zde).

„Pokud jde o tu kauzu FAU, to není problém, který by vyvolala vláda. To je problém, který byl vyvolán na základě výroku bývalého ministra financí Babiše. Výroky Babiše zpochybnily v tuto chvíli integritu daňové správy z pohledu její schopnosti udržovat mlčenlivost. Mlčenlivost je jeden ze základních atributů daňové správy a v tuhle chvíli tady existuje podezření, že informace z daňové správy, které se týkaly konkrétních kauz, pronikaly přímo k ministrovi financí,“ uvedl Sobotka.

„A druhá věc, která je myslím velmi důležitá, je, jestli tady nebylo zasahování ze strany vedení ministerstva financí směrem ke konkrétním aktivitám daňové správy. A i tady by to mělo ministerstvo financí ve vlastním zájmu vyvrátit,“ doplnil Sobotka. Dodal, že už před několika měsíci požádal ministerstvo financí, aby vyhodnotilo, zda je systém zajišťovacích příkazů používán ve vhodných chvílích.

„Ministerstvo financí a daňová správa tehdy tvrdily, že je všechno v pořádku, že se zajišťovacími příkazy mají úspěch, že těch subjektů, které proti nim dávají námitky, je jenom malé množství. Teď se ukazuje, že jsou i případy, kdy ministerstvo financí začíná ty zajišťovací příkazy prohrávat v rámci soudnictví,“ podotkl Sobotka.