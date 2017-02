Pospíšila zklamal Horáček. Čeká ho teď turné kvůli volbě na Hrad

TOP 09 a STAN se rozešly. Vy jste byl zvolen na jejich společné kandidátce do europarlamentu. Jak vidíte svou politickou budoucnost?

Byl jsem zvolen na kandidátce za TOP 09 a STAN a budu chtít po celé volební období v této volební konstelaci setrvat a s oběma uskupeními, budou-li mít zájem, kooperovat. Třeba já a pan Polčák ze STAN máme stejný, kritický názor na navrženou směrnici omezující držení a nabývání zbraní, kolega Niedermayer má jiný názor.

Nedávno jste byl na akci Kroměřížské výzvy, kde vás ještě spolu s diplomatem Petrem Kolářem prezentovali jako možné kandidáty na Hrad. Už jste se dobral k závěru, zda kandidovat budete?

Pořád zdůrazňuji svou nezávislost. Já jsem potvrdil Kroměřížské výzvě, že se budu účastnit jejich čtrnácti debat, které budou startovat v březnu a budou v březnu, dubnu a květnu probíhat ve všech krajských městech České republiky a na základě těch debat učiním konečné rozhodnutí. Ale jsem rád, že se objevují nová a nová jména.

Takže teď se budete několik měsíců účastnit road show Kroměřížské výzvy a ve veřejnosti bude utvrzován pocit, že pořád je ve hře vaše kandidatura.

Zvažuji, že budu kandidovat a během jara se ukáže, zda i některé jiné osobnosti, které to zvažují, se rozhodnou. Najdu-li tam někoho, koho bych rád podpořil, tak ho podpořím, když ho nenajdu, tak budu kandidovat. Také bude zajímavé, jestli ti lidé získají nějakou větší podporu politických stran, protože už to samo je určitá hodnota.

Co se týká stranických ambicí, dáte si přihlášku do TOP 09?

Ani do jedné ze stran, za které jsem byl zvolen, vstupovat nechci. Teď se rozdělily, je to pro mě trošku složité, je to jako když se vám rozvedou rodiče, když to řeknu obrazně. S oběma chci mít dobré vztahy.

Když pan Kalousek oznámil, že v případě volebního nezdaru TOP 09 odejde z vedení strany a nebude usilovat o znovuzvolení, ani to by nezměnilo váš názor na vstup do TOP 09?

Teď se koncentruji na road show s Kroměřížskou výzvou a nechci předjímat, co bude za půl roku. V tuto chvíli o tom nepřemýšlím a nepředpokládám to.

Čekáte na to, jak se ohledně volby na Hrad rozhodne Miloš Zeman?

Předpokládám, že Miloš Zeman bude kandidovat. Všechny signály to ukazují. Tím pádem je pro mě důležité, aby se objevil kandidát, který bude mít šanci Miloše Zemana porazit a bude tu funkci schopen vykonávat jinak. Cílem je pro mě jako občana mít prezidenta, který tu funkci bude vykonávat jinak.

Ti dva, kteří už potvrdili, že budou kandidovat, tedy pan Hilšer a pan Horáček, jsou to lidé, kteří mají reálnou šanci Miloše Zemana porazit?

Pan Horáček má určitě větší šanci než to druhé jméno, které jste zmínil.

Má větší šanci než vy?

To se takto nedá říci. Mě trochu překvapil jednou věcí a to svým negativním komentářem na adresu Karla Schwarzenberga. Budu úplně upřímný. Já jsem na pana Horáčka koukal s určitými sympatiemi, ale ve chvíli, kdy řekl, že je úplně odlišný kandidát než Karel Schwarzenberg a hodnotově jinak orientovaný, tak mě jako člověka, který ve druhém kole volil Karla Schwarzenberga, zklamal. Uvidíme, jak se bude dál vyjadřovat, ale jeho prohlášení mě docela zklamalo.