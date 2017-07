Češce zraněné v Egyptě je lépe, domů by se měla vrátit během pár dní

„Paní je lépe, pořád je v nemocnici a pravidelně za ní chodí rodina - syn, přítel, babička. Momentálně se její ošetřující lékař tady v Egyptě dohaduje s pojišťovnou o tom, jak bude probíhat pacientčin návrat do Česka. Za pár dnů by se to mělo vyjasnit,“ uvedla Šmigolová.

Podle ní by měl do Egypta za zraněnou Češkou přijet lékař z Česka určený pojišťovnou, který ji následně doprovodí na cestě domů.

Šestatřicetiletá česká turistka utrpěla lehké zranění na noze a řeznou ránu na zádech při pátečním útoku na hotelové pláži v Hurghadě. Devětadvacetiletý Abdar Rahmán Šams Dín tam pobodal šest cizinek. Dvě Němky zemřely, další čtyři turistky vyvázly se zraněním (více zde).

Podle posledních informací je mezi nimi kromě Češky, kterou zdravotníci převezli do nemocnice v Káhiře, jedna Ruska a dvě Arménky.

Ruska je podle serveru News4U.ru s odkazem na ruskou agenturu Ria Novosti v šoku, ale „už je na tom psychicky lépe“. Podle citovaných lékařů ji čeká plastická operace a další dlouhodobá léčba.

Arménky jsou podle arménského serveru Arka také stále v káhirské nemocnici, přičemž jedna z nich údajně úspěšně podstoupila operaci. Útočníka nyní vyslýchá káhirská policie, jeho motiv však oficiálně nesdělila. Přestože útok zatím Egypt jako teroristický neoznačil, dva tlumočníci už to udělali.

Šéf státní informační služby Dijá Rašván řekl, že ačkoli v arabštině byl jako teroristický čin označen jenom případ z Gízy, kde ozbrojenci zastřelili pět policistů, v překladu se objevilo, že obě akce byly teroristické povahy. Za špatný překlad byli oba tlumočníci propuštěni (více zde).

Muž s nožem napadl turisty na pláži v Hurghadě 14. července: