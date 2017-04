ODS se dotahuje na ČSSD, lidovci se STAN mají přes 10 %, tvrdí průzkum

Lidovci s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) přesáhli deset procent, které jako koalice potřebují ke vstupu do Sněmovny. Poslance by měla ještě TOP 09 a Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (SPD). Průzkum se mezi 853 lidmi uskutečnil v období od 1. do 24. dubna, tedy ještě před vyhrocením nynějších sporů ve vládní koalici.

Podpora ANO i sociálních demokratů proti březnovému průzkumu Kantar TNS klesla o půl procentního bodu. V průzkumu Kantar TNS má ČSSD výrazně nižší podporu než u jiných agentur, podle jejichž dotazování by sociální demokraty volilo kolem 16 procent lidí.

Třetí ODS si polepšila o tři procentní body. Čtvrtá KSČM s 10,5 procenta ztratila procentní bod. ODS přeskočila KSČM na třetím místě po zhruba dvou letech, řekl ČT spoluautor průzkumu Pavel Ranocha.

Lidovci se STAN by měli dohromady 10,5 procenta, stejně jako v březnu. Pro jejich koalici by to tedy bylo dost na vstup do Sněmovny. Podpora KDU-ČSL stoupla o půl procentního bodu na sedm procent, hnutí STAN stejným tempem klesla na 3,5 procenta. SPD i TOP 09 by stejně jako v březnu u volebních uren vybralo shodně 6,5 procenta.

ANO vede i v dalších průzkumech

V uplynulém týdnu vydala aktuální průzkum také agentura CVVM. Volby do Sněmovny by podle něho vyhrálo hnutí ANO s víc než třetinou hlasů, druhá ČSSD proti březnu, kdy měla 22 procent, výrazně ztratila na 16 procent. Lidovci s hnutím STAN, kteří půjdou do podzimních voleb v koalici, by podle průzkumu CVVM dohromady potřebných 10 procent neměli. Pod hranicí pěti procent by skončili okamurovci (více zde).



Volební model průzkum CVVM pro duben (24. dubna 2017).

Podle průzkumu agentury STEM by se v dubnu do Sněmovny dostalo šest politických stran. Volby by suverénně vyhrálo ANO, následované ČSSD a KSČM. Šance dává STEM i kandidátům ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Těsně pod pětiprocentní hranicí, na rozdíl od března, zůstali piráti (více zde).



Volební model STEM duben 2017

Důvěra ve vládu klesla k bodu mrazu

Z nového průzkumu společnosti Kantar TNS kromě toho vyplynulo, že za posledního půl roku setrvale klesá důvěra ve vládu. Aktuálně jí důvěřuje 36 procent dotázaných, což je druhý nejhorší výsledek od února 2014. Důvěra v kabinet od loňského ledna poklesla o devět procentních bodů, řekl Pavel Ranocha z Kantar TNS.



„Občané čím dál hůře hodnotí počínání kabinetu v boji proti korupci,“ zdůvodnil pokles Ranocha.



Do poklesu se s ohledem na výsledky posledních měsíců nijak zásadně nepromítly koaliční roztržky kvůli nákupu a prodeji jednokorunových dluhopisů Agrofertu jeho někdejším vlastníkem, ministrem financí a vicepremiérem Andrejem Babišem (ANO). Babiš kvůli tomu čelí tlaku na odchod z vlády pro podezření z daňových úniků, což odmítá.

Na druhou stranu, podle průzkumu CVVM z uplynulého týdne důvěra ve vládu vzrostla oproti březnu o pět procentních bodů na 40 procent.