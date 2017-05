Trump chtěl po šéfovi FBI zastavit šetření exporadce Flynna, tvrdí deník

6:45 , aktualizováno 6:45

Šéf Bílého domu Donald Trump chtěl po odvolaném šéfovi FBI Jamesovi Comeymu, aby zastavil vyšetřování prezidentova bývalého poradce Michaela Flynna. Ten odstoupil kvůli vazbám na Rusko. Podle The New York Times to vyplývá ze záznamu, který si Comey pořídil po únorové schůzce s Trumpem. Bílý dům tvrzení odmítl.