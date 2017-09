PŘÍMÝ PŘENOS: Těžkooděnci chrání šoféry Uberu před protestem taxikářů

Na letišti se shromáždilo ještě více taxikářů než v pátek. Tentokrát jich je před Terminálem 2 téměř sto. Zdá se tak, že další taxikáři vyslyšeli výzvu svých kolegů, aby je přišli podpořit.

Skupinka taxikářů policisty přivolala k jednomu z řidičů, který své auto zastavil na zastávce autobusu. Nebylo jasné, zda jezdí s aplikací Uber. Policisté taxikáře od vozu odehnali, ale řidiči nakázali, ať svůj automobil odstaví opodál a zdá se, že mu vypsali blokovou pokut, za což si od taxikářů vysloužili potlesk.



Stejně jako v pátek taxikáři polepují vozy řidičů Uberu nálepkami „nelegální transport“. Policisté je ale nutí opustit vozovku.



„To je máme chytat za vás?“ křičela jedna z taxikářek na policisty poté, co se svými kolegy obklopila další z vozů. „Stejně je to k ničemu, státňáci to řešit neumí a měšťácký taxi tým tu stejně jako v pátek není,“ odpověděl jí další taxikář. Po kontrole dokladů nechali policisté řidiče dotčeného automobil odjet.

Zvýšený policejní dohled a přítomnost těžkooděnců vyvolává obavy u turistů přijíždějících na letiště. „Je bezpečné jít dovnitř do terminálu? Co se tu proboha děje?“ ptal se našich redaktorů anglicky mluvící cizinec, kterému prý za hodinu odlétá letadlo.

Taxikáři kolem terminálu rozmístili anglicky psané letáčky na lavičky a koše, které mají cizince odradit od využívání služby Uber. Píšou v nich, že řidiči, kteří využívají aplikaci, nemají licenci, navigují pouze pomocí GPS, nemají pojištěná auta pro přepravu osob a často si účtují vyšší cenu za kilometr, než je v Praze povoleno. Cestujícím ve výzvě doporučují, aby ve svém vlastím dobru využili jednu z klasických taxislužeb.

Taxikáři si vzali do rukou transparenty. Nápisy na nich kritizují pražskou primátorku za nečinnost, nebo hlásají, že „policie pomáhá a chrání řidiče Uber“.

Policisté megafonem pravidelně vyzývají taxikáře, aby dbali jejich pokynů a připomínají jim, že musí dodržovat zákony. Zároveň jim také sdělují, že pokud tak nebudou činit, použijí proti nim policisté donucovací prostředky. Taxikáři těmto výzvám tleskají.

I policistů se na místě sešel oproti pátku přibližně dvojnásobný počet. Je mezi nimi také mnohem více těžkooděnců.

Nikdo z oslovených taxikářů nechtěl důvod své účasti na protestu komentovat. Prý budou odpovídat až po skončení akce.



Střety začaly ve čtvrtek na Letišti Václava Havla. Skupina taxikářů tam napadla řidiče Uberu, který přijel vyzvednout zákazníky. Na auto mu nalepili samolepku, sebrali mobilní telefon a jeden z nich řidiči Uberu dokonce rozbil čelní sklo (psali jsme zde).



Den poté už dorazilo taxikářů na letiště několik desítek. Na auta opět lepili samolepky a pokřikovali na jejich řidiče. Také zastavovali všechny projíždějící vozy a dostali se do strkanice s policisty, když nechtěli uvolnit cestu (víc zde). V pondělí odpoledne se taxikáři vypravili na letiště před Terminál 2 znovu. Předem avizovali, že jich bude víc než v pátek.

