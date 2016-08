Se Švejkem pronikne do české povahy, vysvětlil Ovčáček dar pro Merkelovou

Německá kancléřka dostala při návštěvě Pražského hradu od Zemana kromě tradičního pugétu také vydání populární knihy Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. A to jak v češtině, tak v němčině (více čtěte zde).



„V případě premiérských návštěv na Pražském hradě je právě kniha tradičním dárkem. Většina předchozích premiérů, kteří sem zavítali, obdržela například publikaci o zámku v Lánech nebo o Pražském hradě. Pro paní kancléřku byl připraven speciální originální dárek,“ popsal Ovčáček. Dary podle protokolu dostává pouze přijíždějící návštěva.

Švejk podle Ovčáčka nejmocnější světové političce pomůže proniknout do „tajů české povahy“. „Pravdou je, že ji více zaujalo české vydání. Poznamenala, že německé vydání vypadá opravdu typicky německy,“ podotkl mluvčí.

České sklo, staré mapy i boty

Zeman kromě knih jako dary zahraničním státníkům volí podle Ovčáčka nejčastěji český porcelán, sklo, bižuterii a další výrobky tradičních tuzemských firem. „Velice originálními dárky byly například tašky a aktovky nebo boty ušité v České republice,“ řekl hradní mluvčí.

Podle Ladislava Špačka, odborníka na etiketu a mluvčího bývalého prezidenta Václava Havla, jsou jako státní dar vhodné předměty, které jsou pro Českou republiku typické. Havel podle něho volil nejčastěji již zmíněné české sklo.

„To je náš nejzajímavější a nejatraktivnější vývozní artikl. Všechny státní návštěvy, které dostaly nějaký servis, mísu na ovoce nebo karafu, z toho vždy byly celé vedle. Prezident Havel dával rád artefakty od Bořka Šípka, které budily úžas po celém světě,“ řekl Špaček iDNES.cz s tím, že dary mohou být i osobnější. „Například bývalý německý prezident Richard von Weizsäcker sbíral staré mapy. Proto, když končil ve funkci, darovali jsme mu starou mapu,“ vzpomíná.

Švejk podle něho v rámci státních darů nijak nevybočuje z normy. „Jakou knihu darovat, to je věcí vkusu, zejména toho, kdo obdarovává. Ten musí empaticky předjímat, co se bude líbit druhé straně, jestli to patří do okruhu jejích zájmů nebo potřeb. Jestli kancléřka Merkelová ví něco o Švejkovi, to netuším, ale každopádně to odpovídá vkusu Miloše Zemana,“ zhodnotil Špaček.

Darované předměty prý nejsou vždy zveřejňovány. „Při státní návštěvě to probíhá tak, že po jednání delegace přejdou do salonu, na Hradě například do Habsburského salonu. Tam jsou dary vystaveny, všichni je obdivují a vzájemně si děkují. Tím návštěva končí,“ popisuje zvyklosti Špaček.

Také Zeman za tři a půl roku ve funkci dostal při zahraničních cestách řadu netradičních darů. Například v listopadu 2014 si z Kazachstánu přivezl bednu koňského masa (více čtěte zde), letos v červnu si během návštěvy Arménie vysloužil 400 litrů brandy (podrobnosti najdete zde).

