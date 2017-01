Za slídění v e-mailech dostal vyděrač podmínku. Od Dalíka chtěl 50 tisíc

Se slíděním v e-mailové korespondenci různých lidí začal Šimáček pro vlastní zábavu. Ačkoli vystudoval organickou chemii, informační technologie pro něj byly koníčkem a prolamování účtů bral podle svých slov jako adrenalin. Pondělního líčení se nezúčastnil, podle svého advokáta proto, aby se vyhnul nechtěné popularitě.

„Pokud se jedná o vinu obžalovaného, soud žádné pochybnosti nemá,“ konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6 Kateřina Kohoutková a určila Šimáčkovi trest ve výši jednoho roku odložený na zkušební dobu dvou let. Šimáčkovi prospělo hlavně to, že svého činu litoval, poškozeným se omluvil a nikdy dříve nebyl trestaný.

Šimáček se vloupal do e-mailových schránek zhruba dvacítky lidí, často spojených s ODS. Ukradl heslo například bývalé poslankyni a manželce expremiéra Topolánka Lucii Talmanové nebo někdejšímu primátorovi Olomouce a místopředsedovi ODS Martinu Novotnému. „V případě poškozených většina ani nezaznamenala, že by bylo s jejich účty nějak manipulováno,“ uvedla soudkyně. Jinak tomu bylo v případě dvou dívek, Denisy B. a Dagmar V.

Dívkám tvrdil, že je policista, a chtěl nahé fotografie

Obžalovaný muž je oslovil e-mailem pod falešnou identitou. Předstíral, že je zástupcem škol, kam dívky chodí, a tvrdil, že školu kvůli nim navštívila policie. Dívky prý podezírala, že své intimní fotografie poslaly spolužákům mladším 18 let. Šimáček poté dívkám napsal z jiného e-mailu, vydával se za policistu vyšetřujícího mravnostní delikty, a začal je vydírat. Tvrdil jim, že buď rozjede klasické vyšetřování, při kterém se o jejich provinění dozví jejich rodiče, anebo s ním mohou spolupracovat při odhalování trestné činnosti. Dívky měly strach z nepříjemností, proto se rozhodly ke spolupráci.

Šimáček jim poté poslal například podrobný osobní dotazník k vyplnění nebo žádost o intimní fotky. Dagmar od spolupráce odradil její přítel, kterému se taková komunikace s policií nezdála věrohodná.

Denisu B. ale Šimáček přiměl například k tomu, že si domluvila přes internet schůzku s mužem, který byl podle vyděračovy historky podezřelý z organizování prostituce. Denisa se s mužem podle Šimáčkových instrukcí seznámila přes internet. Poslechla vyděrače i v tom, že se vyfotila nahá a zaslala údajnému organizátorovi prostituce své snímky, aby ho nalákala ke schůzce.

Když Šimáček poznal, že dívka mu jako policistovi důvěřuje a má obavy z nepříjemností, které by jí mohl udělat doma i ve škole, rozhodl se přes ni vydírat lobbistu Marka Dalíka. Denisa s ním podle jeho pokynů začala komunikovat e-mailem a chtěla po něm vyplacení částky 50 tisíc korun, jinak prý bude zveřejněna jeho soukromá korespondence. Šimáček se zatím vloupal do Dalíkovy schránky, okopíroval si e-maily a změnil heslo, aby se Dalík nemohl do své pošty sám přihlásit.

Policie vyděrače zatkla hned po předání obálky

Dalík ale na vydírání reagoval laxněji, než pachatel očekával, a navíc kontaktoval policii. Další dění už bylo sehrané tak, aby Šimáček nabyl dojmu, že všechno jde podle jeho představ. V létě 2015 Denisa předstírala, že jí Dalík poslal na účet 50 tisíc korun, a že peníze předá Šimáčkovi. Ten určil jako místo setkání Václavské náměstí v Praze. S Denisou si domluvil i heslo. Řekl jí, že ji osloví muž s otázkou, kolik je hodin. Denisa pak měla odpovědět „35 stupňů Celsia“.

Nakonec byla ale předávka obálky, ve které měly být peníze, mnohem prozaičtější. Šimáček Denisu oslovil přímo, obálku si od ní vzal a dívce dal odměnu 500 korun. Poté ho zadrželi policisté. Šimáček se nevymlouval. „Obžalovaný se k protiprávnímu jednání zcela doznal, s orgány činnými v trestním řízení spolupracoval a poškozeným se omluvil. Svého jednání lituje,“ uvedl u soudu jeho obhájce David Pytela.

Advokát i žalobce Roman Balej chtěli pro Šimáčka podmínku. Balej navrhl ještě zabavení notebooku a čtyř USB flash disků, které Šimáček pro nabourávání účtů používal. S tím Kohoutková souhlasila, stejně jako s propadnutím pětistovky, kterou vyděrač vyplatil Denise B. Rozsudek je pravomocný, obě strany se vzdaly práva na odvolání.

Šimáčkovi pomohlo v očích soudu i to, že poškozeným dívkám sám od sebe uhradil 5 000 korun. Dalíkovi napsal omluvný dopis s nabídkou finančního odškodnění. Dalík omluvu přijal a odškodnění nechtěl. Lobbista v případu vypovídal jako svědek a poškozený již v srpnu minulého roku. V té době byl ještě na svobodě. O necelý měsíc později nastoupil do vězení, kde si odpykává čtyřletý trest v souvislosti s kauzou pandurů (více zde).