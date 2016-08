Dalík odletěl před nástupem trestu do ciziny, vězení se prý nevyhýbá

Odsouzený lobbista Marek Dalík, který má ve čtvrtek nastoupit k výkonu čtyřletého trestu do ruzyňské věznice, odletěl v noci na středu do zahraničí. Informaci potvrdil serveru Neovlivní.cz s tím, že se jedná o jednodenní cestu a do vězení nastoupí. Pražský vrchní soud poslal Dalíka za mříže v souvislosti s kauzou obrněnců pandur.