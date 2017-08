Za odchodem Dědka mohou být jeho názory na Babiše, míní politolog

Co pro hnutí Starostové a nezávislí znamená, že Dalibor Dědek nebude kandidovat?

Pro hnutí jako takové to neznamená nic fatálního, protože je hodlá nadále podporovat, jestli jsem to dobře pochopil. Takže nějakým způsobem s nimi spolupracovat bude. Minimálně ale přichází o jednu výraznou tvář v kampani. Dědek se teď často vyjadřoval v médiích k různým problémům a politickým tématům a to teď pozbývá smyslu. Samozřejmě také přichází o výrazného lídra v Ústeckém kraji.

Na kandidátce jej nahradí původní jednička, exposlanec za Věci veřejné a bývalý starosta Litvínova Milan Šťovíček.

Je to původní zamýšlený lídr, takže je to logický krok.

Je nějaký jiný člověk, kterým by Dědka mohli nahradit?

Ne tak adekvátní Dědkovi.

Bude mít jeho rozhodnutí vliv na výsledek hnutí ve volbách?

Ono je to minimálně paradoxní v tom, že hnutí Starostové a nezávislí jdou do voleb s mottem kampaně „Odvaha převzít odpovědnost“, což zřejmě u Dalibora Dědka úplně neplatí.

Pro STAN to není první neúspěch před volbami. Nejdříve skončila spolupráce s KDU-ČSL, se kterými měli jít do voleb v koalici, a nyní je opustí výrazná tvář.

Budou se s tím muset nějakým způsob vyrovnat. Zřejmě to může být do jisté míry dané tím, jak odlišné názory má Dědek a lídr hnutí Jan Farský na spolupráci s Andrejem Babišem. S Dědkem jsem o tom ale osobně nemluvil, takže je to jenom můj dohad. (Farský razantně odmítl možnost spolupráce STAN s lídrem hnutí ANO Andrejem Babišem, zatímco Dědek chtěl, aby vedení tento negativní postoj přehodnotilo; pozn. red.).

Myslíte, že to byl jeden z důvodů, proč Dědek po několika týdnech změnil názor na svoji spolupráci se STAN?

Nemyslím si, že by to musel být jediný důvod, ale domnívám se, že by to mohlo hrát roli. Druhým faktorem by mohl být tlak, který na něj byl vyvíjen, když se stal minimálně mediální tváří Starostů. Ale jsou to jen hypotetické možnosti.