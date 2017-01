TOP 09 by se dle průzkumu nedostala do Sněmovny, ANO drží prvenství

11:16 , aktualizováno 11:24

TOP 09 by se podle lednového volebního modelu STEM nedostala do Sněmovny, předstihlo by ji Okamurovo hnutí SPD, které balancuje na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do dolní komory. Posílily ODS a KDU-ČSL. Volby by suverénně vyhrálo ANO. Druhá ČSSD i třetí KSČM od prosince mírně oslabily.