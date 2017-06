Čuba neodstoupí, znamená to desítky tisíc měsíčně navíc pro jeho klub

Senátor František Čuba se nevzdá křesla v horní komoře parlamentu, i když už deset měsíců nechodí do práce. Jeho odchod by znamenal i zánik pětičlenného Klubu nezávislých senátorů. Šéf klubu Jan Veleba by přišel o příplatek za funkci i o služební vůz. Pětičlenný klub dostává měsíčně od Senátu i více než 60 tisíc korun na provoz. Také o ty by po odchodu Čuby přišel.