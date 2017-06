Čuba se vzdal platu i cestovních náhrad, úřadovat chce ze Zlína

Čubův dopis s návrhem řešení své dlouhodobé absence předal Štěchovi předseda Strany práv občanů Jan Veleba. Ten poté dopis přečetl i novinářům. „Ukončuji pobírání mzdových prostředků a cestovních výdajů. V současnosti je cestování na delší vzdálenosti pro mě náročné,“ uvedl Čuba v dopise. Funkci senátora bude dál vykonávat ze své kanceláře ve Zlíně.

Veleba uvedl, že Čuba bude práci senátora vykonávat skrze své asistenty, hlasování v Senátu se však účastnit nebude. „Práce senátora není prací jenom tady, v obvodech si pan kolega svou práci vykonává bez problémů,“ řekl.

Čubův zdravotní stav se podle něj zlepšuje a očekává, že se do Senátu vrátí. Na otázku, kdy to bude, ale odpovědět nedokázal.

Pokud by se Čuba mandátu vzdal, znamenalo by to patrně zánik Velebova senátorského klubu Nezávislých, který nyní disponuje pouze minimálním počtem pěti členů. Navíc by na Zlínsku musely být vypsány doplňovací senátní volby na zbývající tříleté období Čubova mandátu.

Veleba se s Čubou sešel už začátkem týdne v jeho zlínské senátorské kanceláři, podrobnosti schůzky ale odmítl uvést. Podle ČTK jen sdělil, že Čuba Štěchovi nabídl „čestné a chlapské řešení“ své absence.



Jedenaosmdesátiletý Čuba je senátorem za Stranu práv občanů. Kvůli zdravotním důvodům nebyl v Senátu téměř deset měsíců, jednání se naposledy účastnil 24. srpna. V září prodělal operaci trávicího traktu. I přesto však pobíral plný plat včetně cestovních náhrad.

K odstoupení z postu Čubu před týdnem vyzvali zlínští lidovci, kteří jeho měsíční příjem vypočítali na 120 tisíc korun. Čubův syn Rostislav tehdy pro MF DNES uvedl, že jeho otec se složením mandátu nepočítá. Už v minulosti byl přitom Čuba mezi šesti nejčastěji chybějícími senátory.



Čuba ve volbách v roce 2014 porazil dlouholetou senátorku ČSSD Alenu Gajdůškovou. Bývalý šéf komunistického JZD Slušovice byl v letech 2012 až 2016 také krajským radním za SPO.