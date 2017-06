ODS je druhá nejsilnější, ČSSD spadla těsně za komunisty, tvrdí průzkum

14:05 , aktualizováno 14:05

Volby do Sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta. ČSSD se po květnové vládní krizi propadla až na čtvrté místo za ODS a KSČM, byť v rámci statistické chyby. Do Sněmovny by se dostaly také TOP 09, koalice lidovců se STAN a rovněž Okamurova SPD, uvádí agentura TNS Kantar.