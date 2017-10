Čínu zavalily použité baterie z elektromobilů. V recyklaci leží miliardy

Právě čínská vláda přitom v posledních letech prosazuje elektromobily jako dopravní prostředky budoucnosti. Velká města dlouhodobě trápí znečištěné ovzduší, kterému velkou měrou přispívají spalovací motory (více o smogu v Číně zde). Nasazení elektromobilů výrazně sníží emise a zároveň zmenší závislost Číny na importu ropy.

Loni se v Číně prodalo 507 tisíc elektromobilů, tedy o 53 procent více než v roce 2015. Do roku 2025 vláda plánuje prodej sedmi milionů vozidel. Už nyní se v zemi podle Mezinárodní energetické agentury prodá čtyřicet procent roční světové produkce elektromobilů. Až za Čínou se umístila Evropská unie a Spojené státy. V Číně rovněž jezdí vůbec nejvíce elektřinou poháněných automobilů na světě.

Ruku v ruce s vysokou poptávkou po elektromobilech jde i výroba lithiových baterií. Za prvních osm měsíců letošního roku čínské továrny vyrobily 6,7 miliard baterií, tedy o polovinu více než za stejné období v loňském roce. Už příští rok by elektromobily mohly vyprodukovat 170 tisíc tun bateriového odpadu.

Jeho recyklace je ale v Číně problémem. Lithiové baterie stále nejsou považovány za nebezpečný odpad, likvidace tak není pod přísným dohledem. Baterie obsahující mnoho nebezpečných prvků jako kobalt či nikl často končí na otevřených skládkách (více o kobaltu v bateriích pro elektromobily jsme psali v tomto článku). Toxické látky se z nich vyplavují do vodních toků a ukládají v půdě.

Pomalý postup vlády

Podle think-tanku China Automobile Innovation Centre by sektor recyklace baterií mohl mít do roku 2023 hodnotu až 31 miliard jüanů (asi 102 miliard korun). Ředitel největšího čínského výrobce elektromobilů BYD Co Ltd Wang Čchuan-fu v září prohlásil, že recyklace lithia, kobaltu a mědi z použitých baterií je „pokladem“.

Recyklační společnosti jako Ťiang-si Kan-feng Lithium či Sinolink Securities, které využívají nejmodernější technologie, už proto část provozu na zpracování baterií upravily. Hodnoty jejich akcií jdou v letošním roce strmě nahoru, jak ukazuje graf agentury Bloomberg.

Přeměna provozu na recyklaci baterií je však podle expertů náročná, stejně jako samotné zpracování odpadu. Majitelé recyklačních linek si stěžují, že vláda reaguje na vysokou poptávku po zpracování baterií pomalu. Měla by finančně podpořit přestavbu stávajících linek. Pomoct by mohlo i přesunutí baterií do kategorie nebezpečného odpadu.

Souhlasí s tím i výrobci baterií. „Urychlení recyklace baterií je nutností. Je hlavním zádrhelem v dalším vývoji elektromobilů,“ tvrdí Čang Tchien-žen, ředitel továrny na výrobu baterií Tchien-neng Power. V březnovém dopise adresovaném čínské vládě rovněž napsal, že překážkou pro modernizaci recyklačních technologií jsou i vysoké daně.

Modernizace a dotování recyklace

Vláda se snaží recyklační firmy dotlačit k modernizaci na „mezinárodní úroveň“ už do roku 2020. Komplexní strategii na recyklaci baterií přislíbila zveřejnit do konce letošního roku. V praxi se však tlaky na modernizaci příliš neodráží. Nové technologie nasazují jen největší provozy, menším linkám na to chybí peníze.

Podle Čanga je celý systém nastaven špatně. Tvrdí, že recyklace baterií je po ekonomické stránce nevýhodná. V březnovém dopise adresovaném vládě uvedl, že podle účetnictví nejmenované firmy je hodnota kovů získaných z recyklace jedné tuny baterií asi 8110 jüanů, náklady na recyklaci se však pohybují okolo 8500 jüanů. Aby mohl celý systém fungovat, výrobci automobilů a baterií musí za likvidaci v mnoha případech platit.

Na recyklaci přispívá i firma Shenzhen Cham Battery Technology. Její ředitel Green Čcheng uvádí, že ze zdejších linek vyjede každý den na 300 tisíc baterií. Naznačuje, že snahy o jejich pozdější recyklace jsou pouze dobrou vůlí firmy. „Pokud mají být firmy, jako je ta naše, i nadále zodpovědné, musí nás vláda podpořit,“ tvrdí. V opačném případě se může stát, že použité baterie budou končit na skládkách.