Peking zahalil neprostupný smogový opar, vláda chce trestat i grilování

Lidé v ulicích velkých čínských měst už si časem zvykli na každodenní nošení masky na obličej, která se stala běžným doplňkem. Letos však už někteří přestávají mít s rostoucím znečištěním ovzduší trpělivost.

„Tuhle zimu jsem poprvé uvažoval, že se odstěhuji. Můj tříletý syn a rodiče jsou každý den zavření doma a nikam nevychází. Je tohle život?“ svěřil se listu The New York Times manažer internetové firmy Lu Sin. Sám přitom dýchal skrz masku připojenou na elektrický vzduchový filtr.

Jiní volí odlišnou taktiku než Lu Sin a smog prostě ignorují. V parcích dál cvičí či tančí. Na internetu se rozšířila fotografie amatérských tanečníků, které současná smogová situace nijak nevyvedla z denní rutiny.

I když světová média píšou o „airpocalypse“ (vzduchové apokalypse), páry pod širým nebem ve městě Fu-jang v provincii An-chuej, dál pokračovaly ve svém foxtrotu, i když sotva viděli na pár kroužící v otáčkách kus od nich. „To nejděsivější není smog, ale to, jak jsme otupěli a zvykli si na to,“ stojí v jednom z komentářů pod fotkou na čínském webu 163.com.

Smog přitom přímo ohrožuje život Číňanů. Studie publikovaná na konci roku 2016 uvedla, že smog je odpovědný za třetinu úmrtí ve velkých čínských městech. Podle jiné studie zkrátilo znečištěné ovzduší v některých regionech průměrnou délku života o 5,5 roku.

Číňané si uvědomují, že jim „mléčný“ vzduch škodí a nejvíce se strachují o děti a staré lidi. Některé školy v Pekingu tak mají pod tlakem rodičů konečně instalovat do tříd čističky vzduchu.

Policie si posvítí na grilování i pálení odpadků

Vedení města také slíbilo, že se smogem bude bojovat a do ulic vyšle speciální jednotky policie životního prostředí. Zaměřit se mají na grilování pod širým nebem, pálení odpadků i prašné ulice porušující předpisy. Podle webu The Guardian to o víkendu oznámil starosta města Cchaj Čchi.

Zavřít by se měla také místní tepelná elektrárna na uhlí. Spotřeba uhlí by měla klesnout během roku o třicet procent. Úřady také plánují zavřít 500 továren a z provozu vyřadit na 300 tisíc starých aut. „Je před námi ještě dlouhá cesta, než naplníme představy veřejnosti,“ uvedl Čchi s tím, že prý sám každé ráno vstává s tím, že kontroluje míru znečištění vzduchu a předpověď počasí.

Nové policejní týmy však podle Guardianu sotva přispějí k tomu, že se bude obyvatelům dýchat lépe. Policie se totiž zaměří na původce smogu v ulicích, ale ignoruje přitom ocelárny a tepelné elektrárny, které leží na okraji města v provincii Che-pej. Stejně tak neřeší více než pět milionů aut v ulicích, která přitom podle čínského ministerstva životního prostředí způsobí okolo 31 procent nejnebezpečnějšího znečištění.



Čínské hlavní město je dlouhodobě zamořené smogem a míra znečištění mnohonásobně překračuje zdravou mez stanovenou Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Čína přitom vyhlásila „válku znečištění“ už v roce 2014, ale výrazná změna dosud nepřišla.



Umělec streamuje smog v Číně do světa:

