Češka byla jedno pivo od London Bridge. Život jde dál, vzkazuje z Londýna

V Londýně ji čekala poslední zkouška, kterou musela v tomto školním roce splnit. Již tento týden se vrací do Česka a krátce před svým odletem se rozhodla vyrazit s kamarády do města. „Šli jsme do hospody, která je kousek od London Bridge. Bavili jsme se a najednou vidíme spoustu záchranek a policistů. Slyšeli jsme křik, a tak jsme raději zůstali a čekali. Nikdo nic nevěděl,“ popisuje Kateřina Türková.



Krátce před útokem dokonce měli v plánu vydat se směrem k místu, kde teroristé najeli do lidí. „Chtěli jsme jít na zastávku London Bridge, která je před mostem. Nakonec jsme si ale dali ještě jedno pivo, protože jsme měli dost času. Pak k tomu došlo,“ líčí.

S přáteli později v noci zamířili do městské části Shoreditch. Chtěli být od místa dál. Z balkonu pak pozorovali nespočet záchranářů i policistů v ulicích.

Město bylo zcela ochromené, doprava nefungovala a přemístit se někam byl problém. „Všechno bylo zavřené, spoje odkloněné, metro nejezdilo. Stáli jsme v jedné ulici obklopené policisty. Nic moc jsme nevěděli a navíc se k nám donesla informace, že jsou tři pachatelé na útěku. Kolem nás stály ženy a plakaly,“ pokračuje 21letá studentka. Domů přijela ve tři ráno.

Uprostřed ochromeného města cítila hlavně nejistotu a zoufalství. „Po chvíli člověk nemá strach, protože si uvědomuje, že musí uvažovat normálně,“ myslí si. Veškeré dění sledovala přes BBC, kde se objevovalo to nejdůležitější k aktuální situaci. Na klidu jí však nepřidaly rychle se měnící informace.

Sama se útoku vyhnula. Její kamarádka ale takové štěstí neměla. Na vlastní kůži totiž incident na London Bridge zažila. „Viděla, jak do člověka před ní narazilo auto. Byla z toho hodně špatná. Nic se jí nestalo,“ vypráví Türková.



„Na odchod nemyslím,“ říká s úsměvem

Stejně jako většina britské společnosti i ona chválí rychlý zásah bezpečnostních složek. Jen na London Bridge bylo až osm desítek záchranářů. Zraněné odváželi před hospitalizací do místních hotelů. Nemocnice byly z bezpečnostních důvodů nepřístupné. Stejně vypadalo i přilehlé okolí. Téměř každý roh hlídali policisté.



Kritiku očekává na adresu tajné služby MI5, která později uvedla, že některé náznaky o možném útoku měla. „Podceňují se informace, které mají. Často po takových událostech totiž zveřejní, že k nim měli různé indicie,“ hodnotí Türková.

V ulicích teď bezpochyby potká větší množství policistů. Zároveň si ale nemyslí, že by sobotní událost změnila přístup Londýňanů k životu. Již cestou domů v noci na neděli viděla za okny hospod ty, kteří o událostech neměli tušení a zkrátka se bavili. „Londýn je obrovské město. Po předchozím útoku se zvýšil počet bezpečnostních složek, ale nic jiného se nezměnilo. Tohle bude stejný případ. Mentalitou lidí to neotřese,“ věří rodačka z Českých Budějovic.

Když v hlavním městě začala se studiem, prožila několik nepříjemných okamžiků. Přemýšlela i nad návratem zpět do Česka. Dnes má ale jasno. „Je pro mě těžké to hodnotit. Když ve městě žijete, tak si něco takového nedokážete představit. Navíc jste na místo vázaní školou či prací. Musíte se přes to nějak dostat a nebýt zavřený doma, aby se něco nestalo. Vím, že nemůžu nic změnit. Asi budu více ostražitá, ale určitě na odchod z Londýna nemyslím,“ uzavírá s úsměvem.