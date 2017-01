Obce mají nejchudším povinně nabídnout sociální byty, míní většina Čechů

Téměř tři čtvrtiny Čechů si myslí, že by obce měly mít povinnost zajistit určitý počet sociálních bytů pro obyvatele v bytové nouzi. Ukázal to průzkum agentury Median. Poslední návrh zákona vznikl před Vánocemi a měl by jít do vlády ještě v lednu. Podle průzkumu jej podporují voliči tradičně levicových i pravicových stran.