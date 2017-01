Chybí zákon o sociálních bytech, varovali aktivisté. Vládě ubývá čas

„Děkujeme vládě za nepřijetí zákona o sociálním bydlení,“ skandovala předsedkyně zbohatlíků, kteří si před Úřadem vlády uspořádali opulentní oslavu s jídlem, pitím a transparenty „Zákon o sociálním bydlení škodí byznysu s chudobou“.

Bylo to sice herecké vystoupení, brzy by se ale mohlo stát skutečností. Vláda se k přijetí zákona o sociálním bydlení zavázala v programovém prohlášení i v Koncepci sociálního bydlení z roku 2015. Na prosazení předlohy v legislativním procesu jí zbývá čas jen do konce volebního období, které vyprší na podzim letošního roku.

„Vlivem pochybných sporů a neustálého oddalování to vypadá, že se této vládě zákon přijmout nepodaří, navzdory tomu, že zákon má podporu u většiny občanů ČR,“ prohlásil jeden z organizátorů iniciativy Štěpán Ripka.

Zástupci z Mít svůj domov proto chtějí, aby vláda zákon přijala do konce ledna. K výzvě se připojilo 80 neziskových organizací a víc než tisíc signatářů petice za přijetí zákona. Mezi nimi jsou i známé osobnosti jako Janek Ledecký, Helena Třeštíková, Jiří Lábus, Magda Vašáryová nebo Petr Pithart, kteří na webu Mitsvujdomov.cz zveřejnili svou výzvu vládě pomocí videovzkazu.

K přijetí zákona se optimisticky staví ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksové (ČSSD), která se na happening přišla podívat: „Jsem pořád přesvědčená, že to stihneme. Jsem ráda, že má zákon takovou podporu. Všichni víme, že pokud nebude zákon o sociálním bydlení, tak byznys s chudobou pokvete dál.“

„Je to jednou z priorit této vlády i mého ministerstva,“ dodal nedávno jmenovaný ministr pro lidská práva Jan Chvojka (ČSSD). Podle obou politiků by nový zákon mohl začít platit v lednu příštího roku.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo, že se na ubytovnách, v azylových domech a na ulici k minulému roku nacházelo 187 000 lidí. Jejich počet narostl za posledních pět let trojnásobně.

Danou situaci lze podle iniciativy Mít svůj domov vyřešit pomocí schválení kvalitního zákona, který bude splňovat 15 zásad jako je registrace poskytovatelů sociálního bydlení, státem financovaná výstavba a nákup sociálních bytů nebo zajištění ubytování ve standardních nájemních bytech a ne v náhradních ubytovacích zařízeních. Všechny požadavky zveřejnila iniciativa na svém webu.

Zákon o sociálním bydlení má podle ministerstva práce přispět k efektivnější distribuci sociálních dávek, snížit tok finančních prostředků do nevyhovujícího bydlení a zlepšit postavení obcí v systému.

Obce budou mít zásadní roli při výběru poskytovatelů sociálních bytů a budou ovlivňovat toky sociálních dávek i dalších investic do sociálního bydlení. Zákon zamezí zneužívání státní podpory v oblasti bydlení ze strany nekorektních poskytovatelů sociálního bydlení, například v ubytovnách.