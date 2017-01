Jak financovat ochranu klimatu? Ze svého by Češi dali 460 korun měsíčně

Aktuální opatření Evropské unie zajistí snížení emisí skleníkových plynů (především oxidu uhličitého) o 20 procent do roku 2020. V plánu pak je další pokles o 40 procent do roku 2030 nebo o 80 procent do roku 2050.

Podle studie think-tanku IDEA souhlasí s cíli až 69 procent Čechů, 60 procent Poláků a 59 procent Britů. Mezi obyvateli těchto států ale panuje skepse, zda se toho podaří dosáhnout. Až 48 procent Čechů považuje za nepravděpodobné, že by unijní státy splnily své závazky. Podobný názor má 40 procent obyvatel Velké Británie a 28 procent respondentů z Polska.

Přesto z průzkumu vyplynulo, že by české a britské domácnosti byly ochotné platit za 40 až 80procentní snížení emisí. Češi by v průměru přispívali 13 až 17 eur měsíčně (v přepočtu přibližně 350 až 460 korun). Britové by průměrně platili 44 až 46 eur za měsíc (1200 až 1250 korun). V Polsku se ochota k posílání příspěvků blížila nule.

Byli byste ochotní přispívat na snižování emisí?

ANO 72 NE 500

Češi schvalují energeticky úsporné projekty

Nižší produkce emisí lze dosáhnout například pomocí dotací na úsporu energií nebo na zateplování domů, zaváděním speciálních daní či poplatků či prostřednictvím obchodu s emisními povolenkami.

„Češi upřednostňují hlavně odstranění dotací na činnosti poškozující životní prostředí a poskytování podpory energeticky úsporných aktivit. Britové a Poláci zase dávají přednost systému obchodování s povolenkami a Poláci rovněž zákazům a technologickým standardům,“ uvedl spoluautor studie Milan Ščasný z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Studie think-tanku IDEA Studie s názvem Výzkum preferencí obyvatel pro klimatické politiky vycházela z průzkumů, ve kterých během září a října 2015 odpovídalo celkem 4098 obyvatel České republiky, Velké Británie a Polska ve věku 18 až 69 let. Jejich složení odpovídalo sociodemografickým charakteristikám pro jednotlivé země. Místní agentury ke sběru dat využívaly internetové panely, jejichž respondentům zasílaly dotazníky, anebo osobní rozhovory vyškolených tazatelů s respondenty. České respondenty zajistila společnost STEN/MARK.

Studie se zabývala také povědomím lidí o příčinách stupňujícího se skleníkového efektu (ohřívání planety, pozn. red.)

Více než 70 procent respondentů ve všech třech zemí souhlasí, že za vyšší hladinu oxidu uhličitého v atmosféře může spalování fosilních paliv. V této oblasti ale stále panuje nejistota. Více než polovina obyvatel Česka, Británie a Polska si myslí, že problémy způsobuje ozonová díra v zemské atmosféře. Třetina Britů a Poláků změny v klimatu přisuzuje přírodním silám. Stejný názor má jen 18 procent Čechů.

IDEA (Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu) spadá pod Národohospodářský ústav Akademie věd ČR a zaměřuje se na nezávislou analýzu, vyhodnocování a předkládání návrhů veřejných politik. Pracoviště vzniklo z iniciativy Jana Švejnara.

Až 200 států podepsalo v listopadu loňského roku dohodu v Maroku, kterou se zavázaly k přijetí konkrétních opatření na ochranu klimatu. Dokument navazuje na klimatickou dohodu z Paříže z podzimu 2015. Cílem je udržet oteplování planety pod dvěma stupni Celsia. V ideálním případě by teplota měla růst jen do 1,5 stupně ve srovnání s předindustriálním obdobím (více čtěte zde).