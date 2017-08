Přes Brenner v podvozku vlaku. Migranti riskují smrtící cestu na sever

Rakouská policie minulý týden pod vlakem objevila dvě ženy a čtyři muže z Nigérie, Burkiny Faso a Pobřeží slonoviny. Podle rakouského listu Krone počet podobných případů v poslední době roste, v Tyrolsku každý měsíc zadrží sedm set až tisíc migrantů.

Migranti se pod vlak obvykle nasoukají ve Veroně, Bolzanu či Terstu a doufají, že nepozorováni projedou přes Brennerský průsmyk až do Innsbrucku. Někteří si také vytipují místa, kde strojvedoucí musí zastavit.

Několikahodinová cesta je extrémně nebezpečná, například loni v listopadu ji dva Eritrejci zaplatili životem. Podle policie zřejmě v mrazivém počasí upadli do bezvědomí a spadli pod vlak. „Zkoušejí se skrýt pod vlakem mezi kovovými traverzami. Za jízdy se jich drží a když někdo uklouzne nebo spadne, je to pro něj jistá smrt,“ řekl stanici BBC Christoph Kirchmair, šéf tyrolských policistů, kteří za Brennerem vlaky prohledávají.

Hladové a vyčerpané Afričany většinou odhalí hlídky na rakouské straně hranice. Podle Kirchmaira z vlaků většinou vytáhnou mladé muže cestující ve skupinách kolem pěti. Řada z nich z nich nemá pas a nechtějí v Rakousku žádat o azyl, protože míří dál na sever. Rakušané je ošetří, vyslechnou, vezmou jim otisky prstů a pošlou je zpátky do Itálie.

Nárůst migrantů směřujících tímto riskantním způsobem z Itálie dále na sever hlásí také Němci. V červnu v nákladních vlacích na mnichovských nádražích objevili celkem 58 migrantů, v červenci o deset méně. Celkem jich letos napočítali už 206.

Volby se blíží, Vídeň vyslala vojáky

Vídeň minulý týden rozmístila u jižní hranice 70 vojáků, kteří pomáhají policii při kontrole kamionů, autobusů a vlaků. Na vyslání transportérů oproti původním slibům nedošlo, přesto nasazení armády vzbudilo podrážděné reakce v Itálii.

Řím, který nese hlavní nápor migrační vlny z Afriky, tvrdí, že malý počet migrantů snažících se dostat do Rakouska není dostatečným důvodem k militarizaci hranice a Vídeň by měla ctít svobodu pohybu v schengenském prostoru.

V Rakousku se v říjnu konají parlamentní volby a migrační krize je žhavým tématem. Experti soudí, že rozmístění armády je především vnitropolitickým gestem, kterým se současná vláda snaží připravit populisty o volební munici.

Do Evropy od začátku roku přes Středozemní moře připlulo přes 121 000 lidí. O migrační krizi ve Středozemí budou v pondělí v Paříži jednat lídři Francie, Německa, Itálie a Španělska se svými protějšky z Nigeru, Čadu a Libye, tedy tří hlavních tranzitních zemí na migračních trasách do Evropy.

Německá kancléřka Angela Merkelová před setkáním uvedla, že chce prosadit větší podporu pro libyjskou pobřežní stráž. Německá vláda se také v pondělí dohodla na omezení migrace s Egyptem. Berlín by měl Káhiře poskytnout prostředky na zlepšení podmínek v centrech pro syrské uprchlíky, spolupracovat při potírání pašeráků lidí a investovat do programů proti nezaměstnanosti.

Do boje s nelegální migrací se podle listu The Guardian pustil také Facebook. Správci sociální sítě začali odstraňovat příspěvky, kterými pašeráci inzerují své služby. Jde například o videa, na nichž běženci po cestě z Turecka do Řecka či z Egypta do Itálie děkují do kamery za bezpečnou plavbu. „Pašování lidí je nezákonné a příspěvky, kterými je tato činnost koordinována, nejsou na Facebooku povoleny,“ uvedl mluvčí sociální sítě a uživatele vyzval, aby podezřelé příspěvky nahlásili.