Brazílie je ve varu. Na další hlavu státu padá stín podezření z korupce

Hodně ví a málo říká, taková pověst se držela brazilského prezidenta Michela Temera od loňského zvolení. Nyní se však jeho tajemství dostala na povrch, když brazilský deník O Globo zveřejnil nahrávku, ve které se Temer nepřímo snaží podplatit bývalého předsedu dolní komory parlamentu Eduarda Cunhu.

Brazilce nahrávka pobouřila a vyšli do ulic v hlavním městě Brasílii i Sao Paulu a žádají sesazení prezidenta. „Vzhledem k závažnosti situace a odpovědnosti za to, aby se Brazílie nedostala do neudržitelného stavu, je jedinou možností, aby prezident Michel Temer odstoupil,“ řekl senátor Ronaldo Caiado.

Na nahrávce podle listu mluví prezident s Joesley Batistou, který stojí v čele gigantu na zpracování masa JBS. Podle agentury Reuters dal nahrávku prokuratuře právě Batista v rámci vyjednávání.

Šéf společnosti JBS na záznamu říká Temerovi, že platí Cunhovi, aby mlčel. Temer na to opáčí: „Musíš to udržet, ok?“ Temer na záznamu dál údajně uvádí, že udrží Cunhu ve vězení, aby nemohl mluvit. Cunha, který je ze stejné politické strany jako Temer, byl letos odsouzený k 15 letům a čtyřem měsícům vězení za korupci a praní špinavých peněz. Zároveň však stihl uvést, že má kompromitující informace na několik svých bývalých kolegů.

List O Globo neuvedl, kde k nahrávce přišel a oficiálně nebyl žádný odposlech zveřejněný.

Neodstoupím, trvá na svém prezident

Temer veškerá obvinění popírá a odstoupení neplánuje. „Prezident Michel Temer nikdy nežádal platby, aby zajistil mlčení bývalého zástupce Eduarda Cunhy. Stejně tak se nikdy neúčastnil žádné činnosti, která by zabraňovala svědectví nebo spolupráci poslance se soudem, ani takovou činnost nepovolil,“ cituje prohlášení prezidentského paláce list The Guardian.

Prezident ve čtvrtek řekl zákonodárcům, že tato obvinění z korupce mířená na jeho osobu jeho vládu nesvrhnou. Agentuře Reuters to sdělili nejmenovaní senátoři, kteří byli na setkání přítomni. Temer jim řekl, že si myslí, že je obětí konspirace kvůli úspěchu své vlády.

Skandál kolem energetické společnosti Petrobras vypukl před třemi lety a je považován za největší korupční kauzu v historii Brazílie. Říká se mu rovněž Lava Jato (Automyčka) podle toho, že původně šlo o vyšetřování několika skupin podnikatelů, kteří prali špinavé peníze a okrádali stát na daních. Později se začal rozkrývat rozsáhlý systém, v němž politici inkasovali úplatky za přidělování předražených zakázek Petrobrasu.

V kauze už bylo kvůli korupci a manipulování zakázek odsouzeno přes 100 lidí a další stovky jich jsou vyšetřovány. Mezi nimi jsou i zákonodárci a asi třetina Temerova kabinetu. Temer stejně jako jeho předchůdkyně Dilma Rousseffová čelí obvinění, že penězi z Petrobrasu financovali svoje volební kampaně.

Temer v prezidentské funkci vystřídal loni Rousseffovou, kterou odvolal parlament kvůli neústavním manipulacím s výsledky státního rozpočtu. Nový prezident nastupoval se slibem obyvatelstvu, že zlikviduje korupci.